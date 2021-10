“No digo que se tenga que hacer en este momento, por eso estamos evaluando para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiera, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual".

SANTO DOMINGO. - El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseveró que al día de hoy no hay nada definido respecto a una reforma fiscal, sin embargo, indicó que se están evaluando alternativas, consultando a todos los sectores y oportunamente el gobierno irá al Consejo Económico y Social.

“No digo que se tenga que hacer en este momento, por eso estamos evaluando para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiera, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual. La versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad, no tenemos un producto elaborado y no se han contemplado figuras como las que salieron en esa versión”, refirió el ministro Macarrulla.

Macarrulla aseguró además que hay que revisar la carga tributaria de la clase media y que deben corregirse en la reforma integral cuando se realice, ya que sería una aberración si se aplica para agravar la situación que existe en la actualidad.

“La versión falsa que estuvo circulando en los medios de comunicación, fue estructurado con mala fe, porque si existe un sector que hay que revisar su carga tributaria es a la clase media, esas son las cosas que debe corregir en una reforma fiscal integral, sea ahora o dentro de uno, tres o cinco años” puntualizó el ministro de la Presidencia.

Agregó que los resultados que ha obtenido el Gobierno este año, respecto al déficit fiscal acumulado han sido extraordinarios, por lo que destacó que a septiembre de este año, el déficit era prácticamente cero y se está proyectando que será apenas de 1 por ciento, cuando originalmente los organismos multilaterales e instituciones de calificación de riesgo proyectaban un déficit mínimo de un 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que eso lleva a una revisión de lo que tendría que ver con la reforma fiscal.