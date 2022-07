Se espera que para esta próxima semana, los agentes de la Digesett sean mucho más enérgicos para dar cumplimiento a la disposición.

Por Héctor de la Cruz

SANTO DOMINGO.- A pesar de contar su registro, decenas motoristas fueron fiscalizados este sábado por no contar con otros documentos que eran requeridos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) al momento de la intervención.

La solicitud de licencia era el primer documento que pedían los agentes y que la mayoría de los motoristas tenían al día. Sin embargo, muchos no contaban con seguro o lo tenían vencido.

"Me tiene registrado, tiene mi dos licencias, ellos saben que no soy un delincuente, tengo dos motores registrados y te estoy pidiendo una oportunidad", expresó Julio Cesar Novoa.

Roberto Jiménez dijo que "es un abuso, como me van a llevar el motor yo tengo una licencia que pague 600 pesos por ella y no todos tenemos para pagar 900 por un seguro".

En la mayoría de los casos los usuarios de este medio de transporte venían o iban hacia su trabajo, situación que generó incomodidad entre varias personas.

"Uno lo que viene es trabajar, si uno viniera de otro lugar, pero imagínese, como yo llego a mi casa", manifestó Junior García.

El motorista Henry Encarnación dijo "no me lo retenga (el motor) y me deje a pie que yo lo que ando es trabajando".

En tanto, varios motoristas que sí contaban con todos sus documentos se mostraron de acuerdo con todo el proceso e hicieron un llamado a sus colegas para que se organicen y anden de acuerdo a la Ley.

"Eso le da seguridad a uno, con los ladrones, los robos y eso, yo lo veo muy bien", indicó Luciano De León.

"Yo lo veo muy bien, porque hay mucha gente que son ladrones", expresó Luis Manuel De Jesús.

Noticias SIN realizó un recorrido por varias avenidas de la capital como la 27 de Febrero, la John F. Kennedy, la Tiradentes, entre otras donde los agentes Digesett se mantenían atentos a los motoristas que no llevaban registro visible en su casco.

Se espera que para esta próxima semana, los agentes de la Digesett sean mucho más enérgicos para dar cumplimiento a la disposición.