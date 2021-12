Dijo reprobé este examen 3 veces en 2 años , pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!

ESTADOS UNIDOS.- Tras varios intentos, Kim Kardashian al fin lo logró: aprobó su examen de la barra de abogados. Aunque parecía todo un desafío con cuatro hijos y un divorcio inminente, la empresaria de 41 años pasó su examen después de intentarlo por dos años. Con esta jugada, Kim está cada vez más cerca de lograr su sueño de convertirse en abogada.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians no pudo aguantar su emoción y en las primeras horas de este lunes compartió la noticia en sus redes sociales, dejando ver lo emocionada que estaba por haberlo logrado, ya que había presentado el examen en varias ocasiones y lo había reprobado.

Omfgggg pasé el examen de la barra !!! Mirando hacia el espejo, realmente estoy muy orgullosa de la mujer que veo en el reflejo”, se lee al inicio de su mensaje.

Kim explicó a detalle cómo fue que se preparó para la prueba y las veces que no lo aprobó. “Para todo el que no sepa como ha sido mi viaje en la escuela de derecho, sepan que no ha sido fácil de manejar para mí.

Dijo reprobé este examen 3 veces en 2 años , pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!