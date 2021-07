Las autoridades anunciaron que intervendrán la zona para controlar las garrapatas que desde hace días afectan a los residentes del distrito municipal Santiago Oeste.

SANTO DOMINGO.- La invasión de garrapatas que afecta sectores del distrito municipal Santiago Oeste podría causar consecuencias lamentables en la salud de los residentes de la zona que desde hace días ven a los ectoparásitos pasearse por las calles y casas del lugar.

¿El riesgo?

Que piquen a las personas y les transmitan enfermedades tan delicadas como la erliquia que afecta el sistema sanguineo, de forma muy específica los glóbulos rojos, o la enfermedad de Lyme que, hasta el momento, no ha sido detectada en el país y se transmite por la picadura de la garrapata de los venados.

Noticias SIN consultó al veterinario Sifgredo Frías quien en detalle expuso las razones que pudieron ocasionar el brote, los cuidados que deben tener los residentes en la zona y la forma en que las autoridades deben manejar la situaciónn al momento de desplazarse al sitio para controlar la invasión.

Lo primero que explicó es que son varias las especies de garrapatas y que cada una habita en animales distintos, aunque bien podrían de manera errática estar en otros a falta del preferido.

"Regularmente las garrapatas corresponden a especies; no es la misma garrapata del caballo que la de la vaca o el perro. Entonces hay muchos tipos de garrapatas y obviamente eso no significa que erráticamente una especie de garrapata habite en una especie que no es la de su preferencia", dijo el doctor Frías.

"En cuanto al jardín, puede habitar en los jardines, en la calle, en cualquier parte (y) te pueden durar hasta de 3 a 5 años sin alimentarse, pueden subir hasta 5, 6, 7 pisos gradualmente o sea que pueden hacer tosas esas cosas para subsistir", explicó Frías.

¿Cómo se controla?

Lo primero que tenemos que hacer es identificar el foco. El foco puede ser, fíjate que ha estado lloviendo y ellas demandan cierto nivel de humedad para su reproducción y para su eclusión el huevo demanda determinado nivel de humedad"

"Lo primero que van a hacer esos técnicos es buscar fuentes de agua como agua acumulada o laguna, esas cosas. Y, una vez identificado eso, también van a buscar alguna finca o fuente. Y el tercer paso es identificar la especie de garrapata que es. Ya la mayoría de aquí están conocidas"

¿Qué hacer si encuentra garrapatas en su casa?

Si tiene animal lo que se recomienda es controlar las garrapatas en el animal con lociones, inyecciones o pastillas. Ahora bien, "si no hay un animal tenemos que buscar la fuente que seguro debe estar por ahí cerca (donde) un vecino o una finca al lado o una ganadería de cuidar animales, pero para tratar en la casa lo que deben hacer es fumigación".

¿Qué usar para matarlas?

Como toda plaga, las garrapatas tienen a ser inmunes a algunos productos no especializados.

"Eso no le hace nada a eso",dijo en referencia a los comunitarios de Santiago Oeste que ante cámaras han dicho que echan cloro y las garrapatas no se alejan."Son productos específicos que se necesitan (...) son productos tóxicos bien manejados".

"Esas gordas que tú ves en esas especies normalmente son las hembras que al succionar sangre se llenan y con esa ellas nutren sus huevos y se reproducen internamente. Cuando se llenan de sangre se retiran a determinado lugar oscuro, húmedo y seguro protegido del sol y ahí ponen sus huevos (...) pero la cantidad de huevos que ponen son muchísimos".