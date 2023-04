Citó que rentaron el local al Minerd desde el 2014, que estos pagaron tres años, pero, les deben seis años de renta. “Si pagan los seis años de renta no hay ningún problema con el centro, porque está rentado”

Higüey.-Cierran local donde funciona la escuela Don Pedro Tapia, en Higüey, provincia La Altagracia, por supuesta deuda de casi tres millones de pesos.

“Cerrado por no pagar por seis años”, rezan los letreros que tienen colocadas las paredes del local donde funciona el centro educativo.

El Ministerio de Educación presuntamente tiene seis años que no les paga a los propietarios la mensualidad de 40 mil pesos.

La escuela no pudo iniciar la docencia este lunes 10 de abril como hicieron los demás planteles, debido a que las dos puertas que permiten su acceso se encuentran cerradas con cinco cadenas y cinco candados.

En las afueras del lugar se encontraban los docentes, el personal administrativo y los alumnos, a quienes le informaron que el dueño del lugar lo había cerrado para que no pudieran acceder.

Yudelka Cordero Pérez, directora del centro, señaló que para ellos ha sido una sorpresa que hayan cerrado el centro, pues, todo el personal asistió a laborar como un día normal.

“Nos hemos encontrado con todas las puertas cerradas, es decir, no cerrada normalmente, están cerradas con cadenas y varios candados”, expresó.

Explicó que no está en sus manos resolver la situación y que ellos van a esperar a ver las decisiones que tomará el Ministerio de Educación respecto a la situación.

Argumentó que el director del Distrito Educativo 12-01 le informó que se están trabajando y negociando con los dueños.

De su lado, la presidenta de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), Marilyn Soliver, entiende que los dueños cerraron el local porque están cansados de tener diálogos con las autoridades y no logran nada.

Solicitan a las autoridades que le paguen lo adeudado a los propietarios para que los niños puedan terminar el año escolar.

"Nosotros estamos desesperados, no sabemos qué hacer, pues, estamos a ley de dos meses para que finalice el año escolar", dijo.

Asimismo, solicitó a las autoridades terminar la escuela Don Pedro Tapia que se encuentra en construcción, que es lugar que le corresponde a los infantes.

Argumentó que ese centro, también, tiene más de seis años en construcción y nadie hace nada por terminarlo.

Expuso que le darán esta semana a las autoridades locales de educación para que resuelvan el inconveniente, de lo contrario irán con una comisión al Minerd en Santo Domingo.

Uno de los representantes de la Junta Bíblica Misiona, Víctor Guerrero, declaró que el Ministerio de Educación les adeuda dos millones ochocientos ochenta mil pesos, de seis años de deudas, a razón de 40 mil pesos mensuales.

Citó que rentaron el local al Minerd desde el 2014, que estos pagaron tres años, pero, les deben seis años de renta. “Si pagan los seis años de renta no hay ningún problema con el centro, porque está rentado”.

Según el representante de la iglesia, el Ministerio de Educación les ha dicho que ellos deben constituirse en suplidor del Estado, pero, que la iglesia que es propietaria de ese local, no puede realizar ese proceso porque el pago de impuestos de las instituciones sin fines de lucro no es igual a la de otra empresa y a ellos no les interesa tampoco realizar ese proceso.

Sobre el contrato que tienen con el ministerio, alegó que el mismo no establece esa condición para pagarles, que los pagos que le realizaron anteriormente no tenían establecido ese criterio.

Aseguró que el Ministro Ángel Hernández tiene conocimiento de esa situación