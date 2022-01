"Ejemplo en el 2019, el gobierno pasado dejó deuda por 72 mil millones para ser pagada en el 2020, esos 72 mil millones de pesos ellos pagaron antes del 14 de agosto 62 mil millones, deuda que no cumplieron con todo el sistema presupuestario".

SANTO DOMINGO.- Ningún funcionario, durante el año 2021 utilizó más allá del dinero presupuesto aprobado, así aseguró este miércoles el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Entrevistado en el programa El Despertador, Presbot afirmó que en el año 2022 no hay un peso de disminución de cuenta por pagar del año 2021, que es lo contrario, el dinero que hay que pagar son cuentas viejas, "que se están revisando que tienen que cumplir el debido proceso que no hay ese mecanismo de búsqueda".

Asimismo manifestó que para el año 2022 tenemos un déficit del 3 por ciento y que vamos a tener una necesidad de pago de capital de 109 mil millones de pesos, "eso unido te da una necesidad de financiamiento de 258 mil millones de pesos que es el tope que se puede endeudar el gobierno en este año".

Para el año 2021 esas deudas que están arrastradas de años anteriores solo se cubrieron unos 18 mil millones de pesos y todavía quedan muchas deudas pendientes.

"De 291 mil millones de pesos apenas estamos terminando con unos 153 mil millones de pesos, es decir que la necesidad de endeudamiento se ha reducido, porque también hemos reducido lo que son una cajita negra que denunciábamos por muchos años de disminución de cuentas por pagar, que son deudas que se generan sin la debida apropiación de presupuesto en el año anterior".

"Ejemplo en el 2019, el gobierno pasado dejó deuda por 72 mil millones para ser pagada en el 2020, esos 72 mil millones de pesos ellos pagaron antes del 14 de agosto 62 mil millones, deuda que no cumplieron con todo el sistema presupuestario, deuda que no tenía apropiación que fueron ejecutadas por empresas que no tranzaron en el portal de Compras y Contrataciones, es decir compromiso de pago generado por compras que no fueron a licitación que fueron de grado a grado".

Al ser cuestionado de cuales empresas estaban incluidas en esos compromiso de pago generado por compras que no fueron a licitación, Presbot mencionó la Oisoe, Obras publicas, Educación, Obras Públicas, son parte de las instituciones que están en los expedientes y que están en la justicia.

Al ser cuestionado sobre que llegó un momento en el 2021 en que la deuda sobrepasaba los 60 mil millones de dólares que algunos economistas los calificaban como un nivel peligroso, éste manifestó que esas deudas venían acumulándose y que que no eran deuda el endeudamiento.

"Venía por tener que cubrir compromisos generados ilegalmente, el año pasado esa cuenta por pagar representaron el 45.3 por ciento de todo lo que era deuda si tu elimina el 45 por ciento lo quita, en lugar de tener que buscar para pagar 200 mil millones de pesos nadamás tiene que pagar 130 mil millones de pesos", sostuvo.

En tanto expresó que de los ingresos provenientes que recaudaría Impuetos Internos y Aduanas , el 99.7 por ciento se van en 6 renglones, que es educación por el 4 por ciento, salud, el pago de los intereses de la deuda vieja que representa 193 millones de pesos.

"Solo el pago de los intereses, el pago de la deuda de por 109 mil millones de pesos, los subsidios sociales y eléctricos que tiene un impacto por el incremento del petroleo que indudablemente hemos tenido para estos 7 meses finales del año nos representó un monto de casi 14 mil millones de pesos que hubo que buscar adicional para no tener que aumentar cada semana los precios de los combustibles".