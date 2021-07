Incluye un estudio sobre los profundos deterioros en la región centroamericana por la pandemia: en nivel de ingresos de las poblaciones, consecuentes aumentos en el desempleo y la pobreza.

REDACCIÓN.-Presentan los principales resultados de investigación del Sexto Informe Estado de la Región 2021, el que trata sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana.

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la mayoría de estas naciones, el informe encuentra a Centroamérica sumida en la peor crisis en décadas.

El desempeño reciente de la región y de República Dominicana muestra un panorama complejo.

Mientras que el Istmo logró algunas mejoras, pero ellas fueron muy puntuales e insuficientes para revertir los rezagos históricos y el deterioro de los últimos años en diversos ámbitos, especialmente en materia político institucional.

El Informe también destaca que ante este panorama ya frágil y desfavorable, la llegada de la pandemia del covid-19 indujo rápidos deterioros en los mercados laborales, y en el nivel de ingresos de la población, con consecuentes aumentos en el desempleo y la pobreza.

Esta nueva edición se enfoca en el estudio de la evolución de Centroamérica y República Dominicana durante el período comprendido entre 2015 y 2020, realizando un esfuerzo por incluir información del año 2020 y, en ciertos temas, inclusive del primer trimestre de 2021.

Los capítulos del Sexto Informe Estado de la Región abordan un panorama regional sobre la evolución en los principales indicadores demográficos, sociales, económicos, políticos y ambientales; así como un análisis y actualización de las tendencias del proceso de integración regional.

La presentación inició las 9 a.m. para los países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; a las 10 a.m. en Panamá, y a las 11 a.m. en República Dominicana.