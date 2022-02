"Prueba de esto es que pasó de aportar un 20% a un 23% de los ingresos del Estado Dominicano en el 2021, para un total de 191 mil millones de pesos, alcanzando un superávit 4 veces mayor al déficit dejado por el COVID 19 en el 2020", indicó.

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles la presentación de un moderno escáner de rayos x de la Dirección General de (DGA), que permitirá que el despacho promedio diario de contenedores aumente de 400 a 1,000.

Luego de más de 20 años de espera, gracias a los esfuerzos del equipo de la DGA y las autoridades de HIT, el país podrá contar con tecnología no intrusiva, evidenciando la transparencia del Gobierno del presidente Luis Abinader.

En el acto, realizado en el Puerto Río Haina, la vicemandataria estuvo acompañada del director general de Aduanas, Eduardo - Yayo- Sanz Lovatón y Erik Alma, CEO de Haina International Terminals (HIT).

La vicepresidenta manifestó que lo anunciado en el día de hoy, ayudará no sólo a eficientizar el funcionamiento de este importante puerto, sino también a hacerlo todavía más seguro y más competitivo de cara a los mercados internacionales, fortaleciendo la posición de liderazgo en el transporte marítimo en la región.

"No hay duda de que seguridad y agilidad son competitividad. El país que ofrezca mejores niveles de seguridad en la cadena logística de suministros es el que recibirá los beneficios derivados del despacho ágil en los puertos de destino", afirmó Peña.

Agradeció en nombre del gobierno dominicano a HIT por esta donación, que consideró constituye un gran gesto de responsabilidad corporativa, un claro ejemplo de la visión que tiene esta empresa del interés nacional y un gran aporte al desarrollo de la República Dominicana.

"Tengan por seguro que el gobierno que encabeza el presidente Abinader seguirá trabajando con una visión de futuro clara y coherente con nuestros principios de eficiencia y transparencia, propiciando que los operadores económicos cuenten con un manejo efectivo y competitivo de las operaciones de despacho de sus cargas, porque estamos convencidos de que apoyar a este sector significa apoyar el desarrollo y la competitividad de la República Dominicana", expresó.

Agregó que este hecho es una muestra más de que los mejores intereses del país se pueden lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada y teniendo como objetivo en común el bienestar de toda la nación.

"De la misma manera, este esfuerzo ha sido el resultado de la colaboración con la Embajada Americana, quienes en todo momento han cooperado de manera cercana con nosotros para hacer que esta aspiración de hace años hoy sea una realidad. Esto nos abre el camino para como país optar por Certificados de Seguridad Internacional como el denominado Iniciativas de Contenedores Seguros de los Estados Unidos de América", destacó Peña.

Dijo que el gobierno sigue generando un clima de confianza para la economía dominicana y que el 2021 fue un año de gran crecimiento en el sector logístico, registrándose un aumento significativo en las exportaciones, importaciones, los centros logísticos y la carga en tránsito internacional; logros que se han traducido claramente en mayores beneficios para el país.

La vicepresidenta destacó los esfuerzos y desempeño de la Dirección General de Aduanas, en la persona de Eduardo Sanz Lovatón, por reducir los tiempos de despacho a la vez que continúan aumentando las recaudaciones.

"Prueba de esto es que pasó de aportar un 20% a un 23% de los ingresos del Estado Dominicano en el 2021, para un total de 191 mil millones de pesos, alcanzando un superávit 4 veces mayor al déficit dejado por el COVID 19 en el 2020", indicó.

Hub Logístico de clase mundial

El director general de Aduanas Precisó que la adquisición de estos equipos, además de que no le costará un centavo al Estado dominicano, se han seguido de manera rigurosa todos los procesos de contratación pública para garantizar, primero que los equipos son del Estado dominicano, que están bajo su supervisión y que son operados, controlados y responsabilidad de la dirección General de Aduanas.

"Esa es la definición más exacta de una colaboración entre el sector público y el sector privado, que es la meta o el futuro que este gobierno ve en este país. No se trata de unos y otros, no se trata de colores partidarios, no se trata de sectores enfrentados, se trata de que todos juntos convirtamos la República Dominicana, primero en el ejemplo del caribe, luego en el ejemplo de Latinoamérica para terminar siendo un ejemplo mundial de convivencia pacífica, progreso económico y de desarrollo de su gente", dijo.

Añadió que esa es la esencia del gobierno del presidente Abinader que sin demora, sin timidez, sin ningún tipo de temor avanza decididamente todos los días a convertir este país en lo que han soñado por sus mejores hombres y mujeres.

En tanto, Erik Alma, CEO de HIT Puerto Río Haina, manifestó que este es un gran momento para el país porque luego de veinte años, hoy con orgullo se puede decir que Puerto Río Haina compite a niveles internacionales con cualquier puerto de la región y del mundo.

Sostuvo que el equipo de HIT tiene una clara misión de un comercio global más fácil, eficiente y seguro y buscan convertir a la eficiencia en una obsesión nacional, para poner a la República Dominicana en ese lugar que tanto han anhelado y que se están dando pasos para lograrlo.

Facilitando y reduciendo los procesos

La alta tecnología del escáner RAPISCAN modelo Eagle P60-S de fabricación norteamericana, apoya el objetivo del Gobierno de despachar los contenedores en 24 horas, facilitando y reduciendo los procesos de inspección de mercancías y el tiempo de los contenedores en el puerto.

Este equipo cumple con los lineamientos y especificaciones técnicas de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA).

La donación, realizada en marzo pasado por HIT a la DGA, representó una inversión en infraestructura y sistemas de apoyo que ronda los 3 millones de dólares, y permitirá al país un intercambio comercial internacional ágil y apegado a la ley.

¿Cómo funciona el escáner?

El despacho ágil de los contenedores es posible gracias a que el dispositivo evita la apertura en rampa y la verificación física de estos, sobre todo para las cargas que no representan riesgos.

La integración entre el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), el Sistema del Puerto NAVIS y Rapiscan permiten halar la Declaración Única Aduanera (DUA) y el manifiesto de la carga, los cuales son presentados en la pantalla del analista de imagen junto a la imagen generada por el equipo, lo que permite que los contenedores sean inspeccionados de manera minuciosa, sin importar la densidad de la carga y su condición.

Este equipo brinda una visión detallada de la carga dentro del contenedor, imposibilitando que ciertos espacios sean una opción para el contrabando de mercancías ilícitas, armas, drogas y/o personas.

Mientras se realiza el proceso de escaneo los camiones deben mantener una velocidad de entre 5 y 10 kilómetros por hora constantes, por lo que no necesitan detener su marcha para que el sistema realice el proceso.

También asistieron al acto el director general de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el contralor general de la República, Catalino Correa; el comandante general de la Armada Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa y el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez.