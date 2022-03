"El señor ministro no ha estado muy en eso de reunirse con la ADP, ha estado de lejito no ha querido estar muy de cerca".

SANTO DOMINGO.- El Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge, manifestó este miércoles que están inmersos en un proceso de lucha, reclamando mejoría en la comunidad educativa en sentido general y que el Gobierno debe de resolver.

"Esto va a llegar hasta donde el ministro de Educación decida, reclamamos situaciones que deben de resolverse y que el gobierno debe atenderla y no la atendido", sostuvo en la entrevista central de El Despertador.

Al ser cuestionado de que si es cierto que el presidente dijo que no se llegó a un acuerdo de un monto fijo en esas reuniones, Jorge respondió que es cierto, "fue a una de las varias reuniones y se ha dado porque es la ADP que lo ha solicitado porque el señor ministro no ha estado muy en eso de reunirse con la ADP, ha estado de lejito no ha querido estar muy de cerca".