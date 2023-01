Aunque recalcó que no son ellos que deciden la tarifa que se le paga al médico, dijo que ese acuerdo tienen que hacerlo el CMD con el CNSS, y que una vez haya una decisión, ellos los implementarán.

SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, informó que se está trabajando con todas las demandas que presentó el Colegio Médico Dominicano, y que el Consejo de Seguridad Social está haciendo un esfuerzo "enorme" para llegar a un acuerdo con los diferentes prestadores de servicios de salud y con los galenos.

"Se está trabajando todas las demandas que presentaron el CMD, pero lógicamente hay que darle un compás de espera de algunos días para que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), pueda hacer los cálculos y preparar una nota técnica e ir al Consejo Nacional de Seguridad Social y decirle esto es lo que los médicos piden y esto es lo que nosotros entendemos que cuesta, y el Consejo tiene que identificar donde salen los recursos y como se llega a un acuerdo con los médicos", sostuvo Vargas en la entrevista central de El Despertador.

Agregó que los médicos han hecho una serie de peticiones que tienen que ser evaluadas por el órgano técnico y regulador que es la Superintendencia de Salud de Riesgo Laborales, "ellos toman esas demandas, las costean, y vuelven al consejo y presentan las demandas. Yo creo que estamos en buen camino y pienso que en los próximos días se llegará un acuerdo en beneficios de los afiliados".

Aunque recalcó que no son ellos que deciden la tarifa que se le paga al médico, dijo que ese acuerdo tienen que hacerlo el CMD con el CNSS, y que una vez haya una decisión, ellos los implementarán.

¿En qué consiste la propuesta del CMD?

Manuel Vargas expuso que la propuesta de los médicos consiste en que que se le incremente un 40 por ciento a los honorarios, que se iguale a la ARS, que tenga su mayor tarifa, que se incremente los medicamentos ambulatorios de 8 mil a 24 mil pesos, entre otras demandas que se las presentaron oficialmente a la comisión.

Código

Se le preguntó sobre la otra traba que exigen los médicos en cuanto al tema del código, que los galenos dicen que no pueden trabajar con un seguro porque no le dan luz verde.

"No hay ningún tranque porque la ley manda a que la Administradoras de Riesgos de Salud tengan una red de prestadores de servicios de salud de acuerdo a los afiliados que tienen donde viven y donde trabajan, eso es un mandato de la ley, digamos que hay 36, 000 médicos si no cumplimos con eso estamos incumpliendo un mandato de la ley que tiene consecuencias para ellos, no podemos tener todos los médicos".

Sostuvo que para ellos otorgar un código, ese médico tiene que cumplir con muchos requisitos. "Nosotros en los últimos 7 meses hemos otorgado más de 3,000 códigos porque la población sigue creciendo, los afiliados también".