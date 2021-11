De la Rosa, al participar en la entrevista central de El Despertador, dijo que actualmente el gobierno dominicano le aprobó solo 9 mil millones de pesos del presupuesto, el cual coincide con la asignación presupuestaria del 2019, lo que representa alrededor del 1% del presupuesto nacional para el año 2022.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD), Pastor de la Rosa, al calificar como exitoso el paro de docencia por 48 horas a nivel nacional, aseguró que la casa de altos estudios siempre ha sido la gran “cenicienta del Estado”, al no otorgársele el 5% del presupuesto nacional, como lo estable la ley.

De la Rosa, al participar en la entrevista central de El Despertador, dijo que actualmente el gobierno dominicano le aprobó solo 9 mil millones de pesos del presupuesto, el cual coincide con la asignación presupuestaria del 2019, lo que representa alrededor del 1% del presupuesto nacional para el año 2022.

“Es lamentable que sea reiterativo este reclamo, la UASD ha sido la gran cenicienta del Estado, la institución que está llamada a responder a la sociedad, a la población, a 220 mil estudiantes, sin embargo, nunca se cumple con lo que manda la ley, además la academia no exige el 5%, ahora solo sometió un presupuesto por unos 23 mil millones, lo que es equivalente a solo el 2%”, puntualizó De la Rosa.

Manifestó que la falta de recursos económicos limita a la UASD realizar aportes en materia de investigación, para mejorar la infraestructura, habilitar nuevas secciones y facilitar herramientas a los miles de estudiantes que demandan una educación de calidad.

“No son los dos días de paro que afectan a los estudiantes, es la falta de presupuesto, miles de alumnos no pueden mantener la conectividad por falta de apoyo, no pueden inscribir materias porque no podemos abrir más secciones de clases, ya que las actuales tienen 60 y 70 estudiantes, no podemos contratar más profesores, obviamente que la calidad educativa está cuestionada” sostuvo el presidente de FAPROUASD.

Señaló que antes de tomar la decisión de paralizar la docencia, agotaron unos nueve meses gestionando que las autoridades escucharan sus reclamos, sin embargo, nunca obtuvieron respuesta.

“No somos nosotros que estamos castigando a los estudiantes con dos días de paro, es el estado constantemente cuando no responden a todas estas necesidades en todos los centros regionales”.

