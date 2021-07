Los seleccionados ocuparan el puesto por un periodo de cuatro años.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, juramenta este jueves a los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral.

De los cinco nuevos miembros del TSE, tres fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura y los otros dos obtuvieron 6 y 7 votos. Los suplentes fueron aprobados por todos.

El nuevo presidente de esa alta corte será Ygnacio Pascual Camacho.

Luego de ser abordado por la prensa, Ynagcio Camacho, esbozó sus primeras palabras después de ser juramentado. “Busco que nos podamos juntar los cinco para que podamos hablar, porque yo no puedo hablar por sí solo, cuando yo hable, hablare en nombre del quórum total, somos cinco, más los que nos acompañarán cuando no estemos, entonces lo lógico es que cuando vayamos a presentar proyecciones sean del consenso de todos, porque no son mías las acciones que vayamos a hacer, sino de todos”.

El suplente del presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo será Juan Cuevas; Juan Alfredo Biaggi Lama, tiene de suplente a Hermenegilda del Rosario Fondeur;Rosa Fiordaliza Pérez, tendrá de suplente a Juan Manuel Garrido; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, tiene de suplente a Lourdes Teresa Salazar Rodríguez; Fernado Fernández Cruz, tiene como suplente a Francisco Eugenio Cabrera Marte.