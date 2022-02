Asimismo sostuvo que en la literatura francesa dice que cuando se insta una reforma constitucional está debe cumplir con una serie de aspectos.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano, manifestó este lunes que cuando se insta una reforma a la Carta Sustantiva esta debe cumplir con varios requisitos que respondan el qué, por qué y para qué se hace, agregando que respeta las decisiones políticas y soberanas del país.

Su declaración la hizo tras ser abordado por los periodistas luego de finalizar una visita en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader acompañado de su homólogo dominicano Milton Ray Guevara, en momentos en que en el país se discute una propuesta de modificación a la Carta Magna.

"Lo único que le puedo decir con carácter general es, que las Constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad, respetando los principios, valores y líneas definitorias de la Constitución", resaltó.

Asimismo sostuvo que en la literatura francesa dice que cuando se insta una reforma constitucional está debe cumplir con una serie de aspectos.

"Los requisitos son instrumentalizarlas en un momento de distinción política, tener mayor respaldo posible y saber qué se reforma, por qué se reforma y para qué se reforma. Y está reflexión de una catedrático constitucional, teórica, que no tiene nada que ver con su proceso constituyente con el que no tengo y no puedo decir nada al respecto", detalló.