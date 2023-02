El detenido se encuentra en la dotación policial de esta ciudad de La Vega, para los fines de ley correspondientes.

LA VEGA.- Tras diligencias policiales fue capturado y deportado a República Dominicana el nombrado Julio Francisco Patiño (a) Chonino, dominicano de 21 años de edad, quien había escapado a los Estados Unidos, por lo que de inmediato nuestras autoridades policiales dieron parte a la INTERPOL, logrando el arresto y deportación.

Francisco Patiño existe la orden de arresto No. 595-1-2022-SAUT-00936, como presunto autor del hecho contra los nombrado, Fraylin (a) Chuki, Walter Marte, Joel García (occisos) y Rafael Bienbenido Franco Rosario (a) Biembo (herido).

Otra orden de arresto No. No. 595-1-2022-SAUT-01780, por el hecho cometido en perjuicio de la nombrada Yairi Vásquez Marte, y una tercera orden No. 595-1-2022-SAUT-01664, por el hecho cometido contra, Junior Peña Rojas, quien resultó herido en el hecho.

