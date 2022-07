Las tres hijas del presidente Abinader le agradecieron por ser un gran apoyo en sus vidas, además de ser un ejemplo y siempre priorizar a su familia.

SANTO DOMINGO.- Amor, respeto y orgullo son tres palabras que pueden describir lo expresado por las tres hijas del presidente Luis Abinader hacia él en este domingo Día del Padre.

Los mensajes de Graciela Lucía, Esther Patricia y Adriana Margarita, para felicitar al jefe de Estado por medio del grupo familiar, fueron publicados por la primera dama, Raquel Arbaje, en su cuenta de Twitter.

El primer mensaje en registrarse en la conversación fue el de Adriana, quien dijo a su padre “Papi feliz día del Padre. Yo no fuera quien soy hoy en día si no fuera por ti, por tu ejemplo y por todo lo que tú has hecho por nosotras. Gracias por siempre priorizar nuestra felicidad ante todo y por apoyarnos a través de todos los momentos. Aunque no te lo suelo decir estoy demasiado orgullosa de ti, porque yo soy testigo de cómo trabajas día y noche para tratar de mejorar la calidad de vida de tanta gente. Te quiero muchísimo, te amo, te mando un abrazo grande”.

A continuación llegó el mensaje de Graciela, quien le agradeció por hacer de ella una mujer con valores por medio del ejemplo del mandatario, además de resaltar su apoyo incondicional.

“Papi feliz Día de los Padres, gracias porque a través de tu ejemplo crecí en la persona que soy, gracias por los valores que me inculcaste, tu amor y tu apoyo incondicional. Gracias por enseñarme sobre la importancia de tener convicción especialmente porque lo he podido comprobar de primera mano contigo”, expresó en una nota de voz.

Una tercera nota de voz fue la de Esther.

En el audio la joven le desea al mandatario mucha salud y paz, además de su felicidad y agradecerle por convertirla en la mujer que hoy es.

Para compartir el mensaje con sus seguidores la primera dama lo acompañó con los siguientes mensajes:

“Gracias le doy a Dios porque tengo un compañero de vida que ha sido un gran padre y esposo, pero también una fuente de inspiración para servir a nuestra gente. Nunca olvidaré aquellos momentos difíciles de mi vida cuando más estuviste presente, abrazándome”.

Arbaje también escribió que “Me diste lo que todos aspiramos a construir: una familia; y me has dado la oportunidad de saber que dentro del seno familiar es que nos hacemos más fuertes. Disfrutemos este día y continuemos juntos sirviendo a todas las familias dominicanas. Te amo. Tu Raquel”.