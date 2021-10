De su lado Ministerio de Salud Pública había advertido al respecto que la información que circula en las redes sociales y en algunos medios acerca del lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica, no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado dominicano.

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este miércoles que esa institución dio un plazo improrrogable de 24 horas para que la empresa One Healthy Pass (OHP), proceda a retirar de inmediato de una publicidad engañosa sobre el lanzamiento de una aplicación para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica.

Alcántara explicó que Pro Consumidor hizo una notificación a la empresa representada en el país por la compañía TRANSNEG, S.R.L, de no conformidades, e inició el procedimiento para sancionar las referidas empresas, por entender que los hechos analizados están violando el derecho a la información, principio de veracidad y publicidad responsable.

El funcionario manifestó que mediante la misma notificación, también otorgaron un plazo de tres días laborales, para que las empresas procedan a depositar en Pro Consumidor un escrito de defensa y así demostrar que no han infringido la ley.

De su lado Ministerio de Salud Pública había advertido al respecto que la información que circula en las redes sociales y en algunos medios acerca del lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica, no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado dominicano.

Asimismo, que ese ministerio a la fecha no ha lanzado aplicación web o constancia de vacunación de ningún otro tipo, que no sea la tarjeta de vacunación entregada al momento de la aplicación de la vacuna en los puestos y centros de inoculación diseminados en toda la geografía nacional, al tiempo que llama a la población a no facilitar ningún tipo de información personal a personas no conocidas o terceros que estén solicitando este tipo de información.