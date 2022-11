Alcántara precisó que en 2021 no hubo ninguna denuncia o reclamo en la celebración del Viernes Negro.

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, llamó a la ciudadanía a acudir masivamente a los comercios en la celebración del Viernes Negro.

“Hacemos un llamado a todos los consumidores que acudan masivamente y que acudan con confianza porque estamos convencido que no va a existir ningún mecanismo fraudulento que afecte los bolsillos de los dominicanos, porque Pro Consumidor va a estar ahí”, indicó Alcántara al precisar que aquel dominicano que pueda comprobar que existe algún tipo de afectación a sus intereses puede acudir al organismo por cualquiera de sus vías.

Tras asegurar que no habrá ningún mecanismo fraudulento en la celebración del Viernes Negro, Alcántara aclaró que desde su llegada al organismo ha implementado un dispositivo de verificación previa para los días de mayor flujo comercial como las madres, navidad entre otras.

Precisó que con esa implementación las reclamaciones por publicidad engañosa se redujeron al 0% en 2021.

Al ser entrevistado en el programa El Despertador que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la mañana por Color Visión, Canal 9, el director de Pro Consumidor informó que durante la celebración del Viernes Negro el pasado año no hubo una sola reclamación o timación.

“No hubo una sola reclamación de un ciudadano de la república que acudió a comprar a través a las ofertas que colgaron los comercio, no acudió un solo a decir que fue timado o que pudo haber sido timado. Ahí están los registro”, insistió Alcántara.

Resaltó que el 2021 fue el año de mayor venta desde que se implementó en República Dominicana el Viernes Negros.

En ese mismo orden, Alcántara informó que el organismo ha estado haciendo levantamientos desde el 1 de noviembre enfocados en los negocios de mayor flujo, según la data que manejan.

“Se conocen los establecimientos de mayor flujo, así con los rublos más solicitados”, aclaró el abogado al precisar que entre 40 y 50 personas se encargan de supervisar que todo salga bien.

Al referirse a las ofertas con pagos de tarjetas de crédito, acotó que de producirse un engaño de ese tipo se efectuará después que se acuda a la comprar “hay comercios que han colgado las ofertas desde hace dos semanas y, aun así, no hemos recibido reclamaciones hasta ahora”, "se espera que tampoco se presenten como el año pasado".

Quejas sobre el mercado negro en el béisbol

En lo relativo a la venta de boletas en el mercado negro, Alcántara aclaró que no pueden clausurar un juego el día e inicio, pero que están llegando a acuerdos para implementar mecanismos para reducir los males.

“El año pasado se implementó un mecanismo de verificación e inspección cuando hay un juego de mayor flujo, para determinar con acompañamiento en las boleterías y comprobar si existen manejos impropios que afectaran a los fanáticos”, precisó el director de Pro Consumidor.

Informó que se reunió con los representantes de los equipos y acordaron el mismo mecanismo que se implementó en 2021.

“En los conciertos, se da el caso que habilitan mayor cantidad para áreas definidas, así como la falsificación de boletas”, resaltó Alcántara, mientras aclaró que cuando se trata de falsificación las personas deben ir a la justicia, ya que el organismo no tiene que ver nada con el organizador del evento.

Aconseja a los consumidores a orientarse de cómo será la composición del espacio habilitado, aunque aclaró que si llega algún tipo de timación comprobable se actuará en consecuencia.

El tema inmobiliario

En lo relativo al tema inmobiliario, el director de Pro Consumidor lamentó que sea el sector que esté generando mayor cantidad de quejas y denuncias, ya que precisó que se han recibido centenares de ellas.

No obstante, esclareció que se ha conciliado el 80% de los casos.

Aclaró que la inflación que se aplica es la que establece la Oficina Nacional de Estadística (ONE), siempre y cuando no esté especificada en el contrato, ya que dice “no podemos obligar a los consumidores a que paguen algo que la lógica elementar indica que no le corresponde”.

Alcántara resaltó que las personas están acudiendo a Pro Consumidor por las rápidas respuestas y los resultados obtenidos.