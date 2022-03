Así lo indica un documento firmado por el coordinador del Consejo de Regularización, Teófilo-Quico-Tabar.

SANTO DOMINGO.- El Consejo de Seguimiento y Regularización de Bancas de Lotería ha implementado un conjunto de medidas y acuerdos para dar formal inicio al proceso de regularización en todo el territorio nacional, a partir de este miércoles 23 de marzo y finalice el lunes 25 de abril.

Así lo indica un documento firmado por el coordinador del Consejo de Regularización, Teófilo-Quico-Tabar.

Para dar cumplimiento al Decreto No.63-22, emitido por el presidente Luis Abinader, así como a la Resolución No. 061-22 emitida por el Ministerio de Hacienda, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los diferentes organismos del Estado, así como con los representantes de los Consorcios, Fenabanca, Concesionarios y con los programadores de sistemas, a fin de implementar los procedimientos y metodologías pertinentes.

Además de un instructivo explicativo, se confeccionó una declaración jurada en la cual los propietarios deberán detallar cada una de las bancas de su propiedad que están regularizadas y señalar si alguna de ellas tiene atraso con la DGII.

Igualmente deberán detallar las bancas que no están regularizadas. Y dentro de dicho listado de no regularizadas, indicar si alguna de ellas no cumple con los requisitos legales establecidos, así como cualquier otra información referente a tiempo de operación de dichas bancas.

Debiendo tener en cuenta que, a los fines de cualquier fiscalización o investigación posterior a la presentación de la Declaración Jurada, deberán aportar las documentaciones fehacientes que avalen la veracidad de las informaciones.

Una vez concluido el plazo de entrega de documentaciones en la fecha señalada, el Consejo determinará y recomendará las sanciones aplicables, tanto a quienes mintieron en sus declaraciones, como con los que no cumplieron con ese requisito. Recordando, que las sanciones pueden afectar al conjunto de sus bancas.

En interés de que el proceso resulte transparente y viable, este Consejo ha dispuesto que se les ofrezca todo tipo de asesoría a los banqueros que así lo requieran. Para tales fines habrá una comisión de trabajo multiinstitucional del Ministerio de Hacienda, de la DGII, Dirección de Casinos y la Lotería Nacional. Incluyendo dentro del equipo de trabajo a representantes de Fenabanca como de los Concesionarios. Tanto por vía electrónica como personalmente, en las oficinas de la Lotería Nacional.

Luego de recibidas las informaciones y conectados a la plataforma creada para tales fines, se darán plazos para que los que tienen atrasos con la DGII puedan llegar a acuerdos de pago, para lo cual dicha institución ofrecerá las facilidades pertinentes. Igualmente, se procederá a ventilar y resolver todos los conflictos que pudieran existir en contra de las disposiciones existentes. Siempre dando oportunidad a la presentación de documentaciones.

Por otra parte, este Consejo decidió: convocar de manera urgente para el jueves 24 del presente mes a los programadores o desarrolladores de plataformas tecnológicas para bancas de loterías, a fin de tratar el problema de venta de números a través de dispositivos móviles.

Anunciar que se le otorgó al sector de bancas de loterías un plazo no mayor de dos semanas, para iniciar un proceso de desmonte de pagos de sobre premios.

Reiterar que se adoptaran medidas contra los propietarios de bancas o puntos de ventas que pretendan aprovechar este proceso de regularización para instalar bancas nuevas.

Cabe resaltar que el no cumplimiento con las disposiciones contenidas en el decreto como en las resoluciones, podría incluir cierre definitivo de bancas, así como la suspensión por tiempo indefinido de los sorteos que se realizan.

Invitamos a todos los propietarios de bancas de lotería a iniciar cuanto antes este anhelado proceso de regularización. Teniendo la seguridad de que no se escatimarán esfuerzos para darle fiel cumplimiento a los deseos del presidente, del Consejo Consultivo, como de la sociedad dominicana.