La magistrada reiteró que no guarda rencor contra el exprocurador general de la República.

SANTO DOMINGO.- La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se apartará legalmente de cualquier investigación o proceso judicial que involucre a su predecesor Jean Alain Rodríguez, informó este lunes al aclarar la situación irregular que le impidió al exprocurador salir del país.

"Si alguna vez el Sr. Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción, me apartaré de él, de manera legal, con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos de actos", anunció la procuradora en un documento aclaratorio.

La decisión de la procuradora es que para no "dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia" con el exfuncionario con quien el pasado tuvo roces por ataques directos durante una entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr. Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor".

Nueva vez, la magistrada citó a Jorge Luis Borges al decir "no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón".