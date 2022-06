"Si ellos tenían la carpeta de la que hablamos en su carro, eso no es un problema de nosotros. Nosotros no le encargamos y no le pagamos dinero ningún día", expresó Moise Tschanen.

SANTO DOMINGO.- En una entrevista en exclusiva de Alicia Ortega con Moise Tschanen, representante de Aurum Gavia S.A., reveló que fueron interrogados por las autoridades y que no le pagaron ni un "chele" a Miguel Cruz, homicida confeso del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera.

AO: ¿Yo sé que pudieron hablar con los fiscales, que los llamaron a hacerle todo tipo de preguntas?

MT: Le enviamos todas las conversaciones de WhatsApp, le enviamos los documentos que me preguntaron, le enviamos todo lo que me preguntaron. Nosotros tenemos todo porque trabajamos limpio y tenemos todos los documentos que me preguntaron.

Por pasar a otro punto. Primero nada pagamos, no un "chele" al señor Cruz. No un chele. Si ellos tenían la carpeta de la que hablamos en su carro, eso no es un problema de nosotros. Nosotros no le encargamos y no le pagamos dinero ningún día.

AO: Cuando escucharon de la muerte ¿su reacción?

MT: Cuando supimos que mataron, estaba qué pasa, una persona directamente que entra a la oficina del ministro y lo va a matar dentro de su oficina. Increíble. Estamos chequeando internet, las personas que te llaman y después en los medios, ¡ah! la persona que mató el ministro Jorge Mera es Miguel Cruz. Digo, no. ¿qué es eso? ¿qué es eso? Miguel Cruz, que mató su amigo de 30 años adentro de la Oficina de Medio Ambiente. Llamé a Shlomi. Increíble eso, increíble, increíble fue esa noticia cuando sabemos eso. Increíble.