SANTO DOMINGO.- “La respuesta de los senadores el día de ayer a mí me parece una rabieta antecediéndose y anteponiéndose a lo que ellos sabían que iba salir en la noche que era el reportaje de Alicia Ortega”, así se expresó el diputado de Alianza País por el Distrito Nacional, José Horacio Rodriguez, ante la propuesta de los senadores de reducir sueldos y suprimir exoneraciones de vehículos para disminuir el gasto público.

“Si ustedes se fijan los 29 senadores que ellos ponen firmando aunque no todos ponen sus nombres son los senadores que reciben el barrilito, justamente los tres senadores que de manera responsable renunciaron a ese privilegio irritante que la población ha venido rechazado hace muchos años fueron excluidos de esa declaración porque un estadista no actúa de esa manera”.

El legislador dijo que las leyes que los senadores buscan derogar no pueden ser eliminadas de forma abrupta como lo plantean los miembros de la cámara alta.

“Así no actúa un hombre de estado a mi me da incluso miedo que nosotros como país estemos gobernados por personas que sean capaces de actuar de esa manera sin la profunda reflexión sin pensar en la consecuencia que aprobar una ley implica simplemente porque están siendo atacados porque utilizan sin fiscalización fondos públicos para el beneficio personal como quedó demostrado ayer en el Informe con Alicia Ortega, yo creo que esto tiene que sacudir a la clase política nacional para que nosotros entendamos que ya basta de privilegios que nosotros no podemos seguir legislando para nuestro favor”.

Se recuerda que el diputado Jose Horacio Rodriguez a pocos meses de asumir el cargo como legislador renunció a las exoneraciones, por lo que se ha manifestado en contra de que esos beneficios se mantengan vigentes no solo en el Congreso Nacional sino la de muchos otros sectores de la vida nacional.