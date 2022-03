El tema está en que en que los congresistas aún no deciden si incautar los bienes adquiridos por presunta corrupción en gobiernos anteriores o aplicar la ley a partir de la fecha de su promulgación.

SANTO DOMINGO.-El proyecto de ley de Extinción de Dominio sigue generando discrepancia en el Congreso Nacional debido a que los legisladores aún no logran ponerse de acuerdo en algunos aspectos de la normativa.

La “Irretroactividad de la Ley” continua siendo el punto que mantiene en tranque la normativa, pero por qué este tema ha obstaculizado el avance de la iniciativa.

El tema está en que en que los congresistas aún no deciden si incautar los bienes adquiridos por presunta corrupción en gobiernos anteriores o aplicar la ley a partir de la fecha de su promulgación, lo que mantiene una discrepancia en la iniciativa.

Este punto está establecido con el término de “iretroactividad de ley” en el proyecto de Extinción de Dominio.

"Yo creo que si tenemos que ceder en dos o tres artículos que no haya consenso y aprobar el 97 por ciento de los artículos, lo vamos hacer, lo determinante es que la sociedad dominicana tenga la garantía de que los congresistas que estamos en esta comisión vamos a sacar el proyecto de ley adelante", dijo Pedro Catrain, presidente de la Comisión Bicameral Ley Extinción de Dominio.

Aunque gran parte de la población desea que quienes hayan desfalcado al Estado en el pasado tengan que devolverlo, la Constitución Dominicana en su artículo 110 establece que “la ley sólo se dispone y se aplica para el porvenir”, por lo que no tiene efecto retroactivo.

"Tienen que agotarse todos los pasos porque no se puede probar una ley solo con…hay que ir con prisa pero sin pausa pero hacer algo que vaya acorde con el pueblo dominicano porque es una ley para regir en el territorio dominicano", sostuvo Santiago Zorilla, Vicepresidente del Senado.

Cuáles delitos serán perseguidos y la creación de un tribunal especial para conocer los casos de infracción a la ley de Extinción de Dominio, son otros de los temas que siguen generando disensiones y que mantiene el tranque en la pieza.

Ante la preocupación del sector industrial de que el proyecto, si es aprobado como se ha propuesto, afecte la inversión extranjera, miembros de la comisión que estudia la normativa aclararon que la ley será creada para perseguir todo bien ilícito.

"No es para perseguir personas, no es para perseguir políticos, no es para perseguir funcionarios, tampoco a empresarios, todo bien que haya sido conseguido de forma ilícita será procesado y se determinara con ese bien que hacer", Soraya Suárez. miembro Comisión Extinción de Dominio

Por tercera ocasión la comisión bicameral que estudia la pieza se reunió este viernes durante una larga jornada de lectura de los proyectos presentados por los senadores Antonio Taveras, por Santo Domingo y Félix Bautista, de la provincia San Juan.

Se espera que sea a finales del mes de mayo cuando se tenga listo el informe del proyecto de Ley de Extinción de Dominio para ser presentando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.