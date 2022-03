"Una de las ponderaciones que tuvo la comisión ejecutiva para tomar esta decisión tiene que ver, señores, con el contexto mundial que hay", dijo Ascención, refiriéndose a la guerra que hay entre Rusia-Ucrania.

SANTO DOMINGO.- El dirigente perremeísta y ministro de Obras Públicas y Cominucaciones, Deligne Ascención, culpó la semana pasada al "contexto mundial" para oponerse a que los miembros del PRM elijan a sus dirigentes mediante el voto universal.

Ante estas declaraciones, Ramón Alburquerque, dirigente de ese partido dijo en El Despertador, que da pena y agregó que el ministro "puso un huevo".

"Usted no se da cuenta que hubo otro compañero que dijo que es por la guerra de Rusia-Ucrania la asamblea de delegados cerrada, usted no se da cuenta que esa gente cuando dicen eso como que ni creen lo que están diciendo, no se dan cuenta como que la cara le cambia porgue al decirlo están poniendo un huevo de avestruz y es difícil que le salga un huevo de avestruz cuando lo ponen, por lo grande que es el huevo tan quedando de ridículo", expresó.

La cúpula de la organización oficial optó por obligar a los miembros del PRM a elegir a sus directivos mediante una «asamblea de delegados», que cuenta con el rechazo de una amplia franja de la organización por considerar que con esta se pretende favorecer a los actuales mandos partidarios, cada día más rechazados.

