SANTO DOMINGO.- Siete días lleva Richy Abraham Daniel Rodríguez de 24 años de edad, en manos de secuestradores haitianos, quienes primero exigían la suma de US$500,000 para liberarlo, pero según cuenta su madre a Noticias SIN, bajaron el monto a 100 mil dólares.

Esperanza Rodríguez, madre de Daniel Rodríguez quien es dominico-haitiano, dijo que ya las lágrimas no le salen, que no nunca pensó que sus familiares iban a estar pasando por este momento de desesperación, y más ahora que el joven está a la espera de un bebé, "que me devuelvan a mi hijo es que yo pido, que Dios le toque el corazón".

Daniel Rodríguez, quien se dedica a la venta de hookah, cigarrillo y tabaco, suple varios supermercados con esa mercancía y en momentos que regresaba a República Dominicana en su motor fue interceptado por la banda que lo secuestró.

"A donde él lo secuestraron fue un sitio saliendo para Santo Domingo, porque él venía en la motocicleta, y a él lo venían persiguiendo, él se paró porque se le pinchó una goma, ellos sabían, lo venían persiguiendo y ahí lo agarraron", manifestó.

Para ofrecerle el monto, los secuestradores se comunicaron con su hermana que vive en Haití y pudo comprobar que Rodríguez estaba en ese entonces en buenas condiciones, pero esposado.

Esperanza contó que tiene tres hijos que procreó con Richard Daniel, quien es de nacionalidad haitiana y trabaja en el consulado en Barahona, siendo Rodríguez el más pequeño.

Dijo que depositó una carta en la Cancillería donde le informaron que se iban a comunicar con la Embajada haitiana para diligenciar el proceso de liberación del joven, pero que ellos le comunican que están trabajando en el caso y que el mismo es lento.

