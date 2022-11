El director del X Censo, Víctor Romero, aclaró que se preguntará sobre la cédula para empezar a vinculan datos entre los registros administrativos y la data censar apostamos a la convergencia de ese dato.

SANTO DOMINGO.- Múltiples controversias ha ocasionado la iniciativa del X Censo de Población y Vivienda en República Dominicana, mientras el abogado Vinicio Castillo Semán (Vinicito) llama a la población a no dejarse empadronar, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) considera como un atentado contra el desarrollo de la nación convidar a las personas a que no participen.

La Oficina Nacional de Estadísticas entiende como un deber ciudadano que las personas abran las puertas de sus hogares a los empadronadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda y suministrar los datos sugeridos pese a que grupos se oponen argumentando diferentes interpretaciones.

El pasado lunes 31 de octubre, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, denunció que el X Censo de Población y Vivienda buscaba regularizar a más de un millón de haitianos en el país, por lo que acudió a la sede de Compras y Contrataciones Públicas, para solicitarle que realice una investigación sobre el proceso de adjudicación de contrato de consultoría y análisis que favoreció a la empresa NO BRAINER DATA LLC por la suma de RD$12 mil 600 millones de pesos.

No obstante, la ONE aclaró que, en cuanto a los datos de los indocumentados, varias preguntas arrojaran el tema de la nacionalidad, aunque la ONE no pueden develar datos sobre personas sean migrantes o no.

¿Cuántas preguntas arrojaran el tema de la nacionalidad?

Las primeras cincos secciones de la boleta utilizada para capacitar a los empadronadores, solo cuestionan sobre la ubicación geográfica, así como las características e identificación de las viviendas y la lista de personas que conforman el hogar.

Sin embargo, la sección VI cuestiona sobre las personas que viven habitualmente en el hogar.

Estas son las preguntas:

¿En qué fecha nació usted (nombre)? ¿Cuál es el número de cédula de identidad o NUI dominicano de (nombre)? ¿Dónde residía la madre cuándo él o ella nació? ¿En qué municipio de República Dominicana? ¿En qué país? ¿En qué año llegó (nombre) llegó a vivir por primera vez a República Dominicana?

El director del X Censo, Víctor Romero, aclaró que se preguntará sobre la cédula para empezar a vinculan datos entre los registros administrativos y la data censar apostamos a la convergencia de esos antecedentes.