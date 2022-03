El exprocurador también se quejó de no poder abrazar ni participar en la educación de sus hijos.

SANTO DOMINGO.- En los nueve meses que el exprocurador Jean Alain Rodríguez lleva en prisión la ha pasado muy mal. De este manera lo dejó saber este marte luego de expresar ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que ha tenido que aprender a trabajar en el piso y que no come en plato llano ni cubiertos porque no se lo suministran.

"He tenido que aprender a trabajar en el piso, no como en plato llano ni cubiertos porque no lo suministran", fueron las palabras del exfuncionario en la audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción, donde, además, el Ministerio Público busca que el tribunal le otorgue un plazo de cuatro meses para presentar acusación formal en el caso Medusa, donde Rodríguez es el principal imputado, al vencerse el plazo de ocho (8) meses que les otorgó el tribunal.

Al pararse en el podium a defenderse de las acusaciones que se le imputan, el ex procurador presentó su defensa material para defender su integridad ante la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, donde afirmó que la solicitud de prórroga es venganza para mantenerlo en prisión.

“Estoy privado de libertad por promover la construcción de cárceles. Lo hice convencido de que contribuye a reducir la criminalidad; lo hice porque es lo humano; porque es una deuda atrasada por más de 70 años que nos presenta ante nuestra gente y el mundo como inhumanos ante tanto hacinamiento, drogas, violaciones y muertes. No decidí impulsar esas construcciones por antojo, sino porque 41 de las 42 cárceles dominicanas habían sido construidas por la propia Procuraduría General en pasadas gestiones, y la nueva Ley 113-21 en su Art. 54 a quien ordena hacerlo es a la Procuraduría, confirmando la práctica de mis antecesores” resaltó el ex procurador.

“Hoy cumplo nueve meses bajo arresto; sin interrogarme, sin requerirme, sin llamarme. Sin ninguna explicación ni delito, me presenté voluntariamente a la Procuraduría General el 29 de junio del 2021 y me puse a la orden de la justicia. Con humildad y respeto le contestamos en ese momento sométanme y detengan la prisión hasta que las muestren. Sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación; en fin, sin causar un daño, me tienen desde ese día privado de libertad. He cometido errores en la vida, pero nunca un delito. Decir la verdad en el momento incorrecto me ha traído a desenmascarar la mentira en el lugar correcto”, expresó Rodríguez.