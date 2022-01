Arias destacó el buen trato que ha recibido en la casa de acogida y aclaró que ella fue quien decidió ir a ese lugar de refugio.

Peravia.- Santa Arias, la mujer que fue agredida por Alexis Villalona, el pasado 01 de enero tras un accidente de tránsito en Baní, descartó este jueves la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con su agresor, al reiterar que si no lo aceptó al principio cuando alguien de la familia de Villalona fue hablarle de “numeritos”, tampoco lo hará ahora y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio y ese porque él no solamente no me golpeo el me mató, aunque yo esté aquí respirando…porque el no solo me golpeó también se sacó un alma como que era con un hombre que se estaba enfrentando”.

Asimismo, Arias dijo que no acepta las disculpas ofrecidas en reiteradas ocasiones por su agresor, al indicar que eso debió hacerlo cuando la golpeó, además de brindarle ayuda.

“Según él se sintió hombre golpeando a una mujer, chocándola, agrediéndoles y dejándole tirada, que ahora tenga pantalones para aguantar”, manifestó.

Arias destacó el buen trato que ha recibido en la casa de acogida y aclaró que ella fue quien decidió ir a ese lugar de refugio.

De igual forma exhortó a las mujeres buscar ayuda en las casas de acogida si están siendo maltratadas.