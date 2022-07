El jurista Cirilo de Jesús Guzmán abogado defensor de Ventura, avisó este viernes que el próximo lunes revelará detalles procesales que se han pasado por alto en el caso de su defendida.

SANTO DOMINGO.- La magistrada Sudelgi Rosario Mena, jueza de Instrucción, ratificó la medida de coerción a Mary Louise Ventura, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez.

La fiscal titular interina de Villa Altagracia, Dalma Díaz, y la fiscalizadora Nancy Ovalles demostraron ante la jueza de instrucción Sudelgi Rosario Mena que debe mantenerse la medida de coerción de prisión preventiva a la encartada para garantizar su presencia en los actos del proceso. En la audiencia además estuvo presente el fiscalizador a cargo de la investigación del caso, José Andrés Fernández Javier.

Las representantes del Ministerio Público atacaron los presupuestos presentados por la defensa de la imputada, por tratarse de los mismos que fueron aportados ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal en abril pasado, donde procuraba que se le variara la medida de coerción.

De su lado la magistrada Rosario Mena acogió el pedimento del Ministerio Público y estableció en su decisión que los presupuestos presentados no son suficientes para variar la medida de coerción, cuya revisión fijó para el próximo 11 de octubre.

La jueza también ordenó que se le realice a la imputada Mary Louise Ventura, una evaluación psiquiátrica, misma que se llevará a cabo el próximo lunes primero de agosto en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El jurista Cirilo de Jesús Guzmán abogado defensor de Ventura, avisó este viernes que el próximo lunes revelará detalles procesales que se han pasado por alto en el caso de su defendida.

Agregó además que se le ha restado valor al presupuesto sugerido por dicho abogado de un grillete localizador, por considerar la jueza que un localizador no resulta suficiente para destruir el peligro de fuga, según la parte in fine del considerando no. 9 contenido en la página 8 de la resolución No. 0588-2022-SREV-00077.

Patricia Ascuasiati Domínguez falleció en un centro de salud de Santo Domingo varios días después de que fuera atropellada por la imputada, alrededor de las 4:00 de la tarde del pasado 15 de febrero, en las proximidades del kilómetro 40 de la Autopista Duarte, municipio Villa Altagracia, en dirección norte-sur.

En el proceso, la Fiscalía de Villa Altagracia ha establecido que ambas se desplazaban a bordo de un automóvil tipo sedán, color blanco, conducido por Ventura Garrido, quien, al detenerse a la derecha sobre la referida autopista, atropelló intencionalmente a Ascuasiati Domínguez.

La víctima le habría exigido a la imputada que detuviera el vehículo a la derecha con la finalidad de llevarlo durante el resto del trayecto hacia Santo Domingo, ya que la hoy imputada estaba conduciendo de manera temeraria, según consta en el expediente.

Detalla que cuando la encartada detuvo el vehículo a la derecha, la víctima se desmontó del automóvil con la finalidad de moverse hacia la puerta del conductor. Justo en el momento en que Ascuasiati Domínguez cruzaba frente a la parte delantera del auto fue repentinamente atropellada por Ventura Garrido.