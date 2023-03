Sobre los viajes en yola, Jiménez Peña, afirmó que debido al estado de desesperación por el que atraviesa el país, cientos de dominicanos se han visto obligado a retomar la difícil decisión de lanzarse al mar, poniendo en riesgo sus vidas, detrás de un incierto mejor porvenir.

SANTO DOMINGO.- En un recorrido por varias provincias de la zona norte del país, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, acusó al gobierno que preside Luis Abinader, de indolente debido a que la gente ha perdido el poder adquisitivo y come apenas una vez al día.

El dirigente político opositor refirió que las actuales autoridades han llevado al país a un punto en que todo el mundo anda indignado y cada día se hace más visible el desencanto de la población.

“Yo no se si ustedes escucharon al actual presidente de la República en su última alocución, donde pintó un país como si estuviésemos viviendo en “Alicia el país de las maravillas”, Luis Abinader se atrevió a decir que aquí se come más que en el año 2011, que la comida está más barata, y yo le pregunto a ustedes cuando, se vivía mejor, en el dos mil once o ahora, eso no es más que una burla, ya que los únicos que están mejor son los popis de este gobierno” expresó Jiménez Peña.

Viajes en yola

Sobre los viajes en yola, Jiménez Peña, afirmó que debido al estado de desesperación por el que atraviesa el país, cientos de dominicanos se han visto obligado a retomar la difícil decisión de lanzarse al mar, poniendo en riesgo sus vidas, detrás de un incierto mejor porvenir.

Relató que esa práctica había mermado considerablemente en la República Dominicana, pero debido a los altos costos de los productos de primera necesidad, la inseguridad ciudadana y el desempleo, básicamente en jóvenes los “benditos”, viajes en yola han vuelto a ser una opción para muchos dominicanos que han perdido la ilusión y viven en un estado de desesperación.

Juramentados

En su recorrido el vicepresidente de la FP, visitó el municipio de Guanábano, de la provincia Espaillat, donde juramentó decenas de exdirigentes perremeísta, peledeístas y de otros partidos que decidieron abandonar sus respectivas organizaciones y hacer causa común con Leonel Fernández y la FP.

Entre estos figuran: Francis Abreu, Bernardo Crisóstomo, Juana Reyes, Roberto Capellán, Felicito Figueroa, Sergio Morillo, Fortuna Capellán, Fior Morillo, José Rafael Capellán, José Manuel capellán Henma capellán, Yoel Rojas, Pedro Rojas, Pedro Capellán, Alby Capellán, Darwin Taveras, José Almánzar, Elvio Manuel Capellán, Antonio Capella, José Alberto Henríquez, Frank Pichardo, Julián Sánchez, entre otros.