SANTO DOMINGO. - El secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Rafael (Fiquito) Vásquez, declaró a esa organización política “en estado de emergencia” debido a la incapacidad de su presidente, Miguel Vargas Maldonado, para dirigir el otrora poderoso partido blanco.

El alto dirigente del PRD afirmó que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene el partido secuestrado, violando los estatutos tomando decisiones sin reunir ni consultar los organismos de dirección y sin escuchar a las bases del partido.

Agregó que fruto de la incapacidad de Vargas Maldonado, “el PRD hoy en día cuenta con menos de uno por ciento de simpatías en la población dominicana mientras que cuando él asumió la presidencia de nuestra organización estaba por encima del 40 % en la preferencia del electorado nacional".

Vásquez instó al presidente del PRD a ponerse a trabajar y dejar a un lado las exclusiones y el sectarismo político y dejar de estar inventando denuncias politiqueras e infundadas buscando notoriedad pública.

“Si el compañero Miguel Vargas Maldonado no cambia de rumbo pronto veremos desaparecer las siglas del partido que ha tenido el más grande líder de masas del país y parte del mundo, el doctor Peña Gómez”, dijo Vásquez en declaraciones a través de una nota de prensa.

El dirigente político además denunció que el presidente del PRD se ha dedicado a desacreditar a los alcaldes que han abandonado las filas de su partido, cuando él no se ha dado cuenta que si las cosas no cambian se quedara solo porque nadie está donde no se le toma en cuenta y mucho menos dónde no se ve garantía de su futuro político.

Recordó que por primera vez su partido no pudo presentar candidato a la Presidencia de la Republica y los alcaldes que ganaron sus plazas en esas elecciones hoy llaman a Miguel Vargas Maldonado, pero no les toma las llamadas y peor aún es que tratan de verlo y nunca está disponible para recibirlos.

De acuerdo a Vásquez, al verse ignorados y maltratados por el presidente del PRD, algunos alcaldes se han marchado a otro nido buscado las garantías que no ofrece una organización “que está en estado de emergencia por la terquedad de Miguel Vargas Maldonado, quien ha demostrado no tener visión que se requiere para liderar una organización con la tradición del PRD”.

"Al compañero Miguel Vargas Maldonado no se le puede olvidar que cuando fue canciller se olvidó de sus responsabilidades partidaria, ignorando y maltratando a la dirección y toda la militancia del partido, en lugar de fortalecer su partido que lo recibió con un 40% de simpatías.

Asimismo, Vásquez hizo un llamado a toda la dirigencia del PRD a unificarse para detener la hemorragia que hoy sufre el PRD y a aunar esfuerzos para rescatar la organización política de Peña Gómez y así evitar la desaparición definitiva del partido que devolvió la democracia al país al llegar al poder en 1978.