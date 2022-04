Paz expresó que, el Gobierno falló en no escuchar a quienes le aseguraron que la inflación no sería momentánea, sino que la misma se extendería y que se debían tomar las medidas a tiempo para que el pueblo no sufra.

SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, aseguró que la inacción del Gobierno ha traído como consecuencia que la comida esté cara y que el hecho de no tomar medidas a tiempo hace al Gobierno indolente ante las necesidades de los más vulnerables, siendo “comer barato” la primera de ellas.

“En las promesas de campaña el presidente Luis Abinader, luego de que presentó su programa de gobierno, en medio del peor momento de la pandemia, prometió reducir el costo de la canasta básica en un 30%. Y no la ha reducido, sino que al contrario, ha aumentado casi un 30%”, manifestó Paz.

“No escucharon y más de 300 mil personas volvieron a la pobreza, así como también los indicadores de vida de la clase media han retornado a tiempos que creíamos ya superados”, resaltó líder político.

Sobre las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar la situación de pobreza a la que ha retornado el país, entre ellas la tasa cero, Paz expresó que han sido tomadas de forma tardía y que no benefician al país, sino que, por el contrario, perjudican a los productores nacionales.

“Esta medida de tasa cero, que hemos dicho, hará que cueste más cara la sal que el chivo, porque con la excusa de reducir los productos de primera necesidad, de forma tardía, quieren liberar la importación para montar un tratado de libre comercio unilateral con países a donde República Dominicana no puede exportar ni un pincho y para perjudicar a los productores nacionales”, concluyó.