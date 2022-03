“Mi decisión de salir de dicha organización obedeció a razones estrictamente de visión política y fueron expuestas con suficiencia en mi video de renuncia y en varias cartas enviadas durante los meses anteriores”.

SANTO DOMINGO.- Rafael Paz, nuevo miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo (FP), ha respondido hoy a los señalamientos del periodista Julio Martínez Pozo, el cual de que Paz habría colaborado con la Procuraduría General de la República (PGR) en relación al caso Antipulpo.

Paz formuló y publicó su respuesta a través de su cuenta de Twitter justamente el día después de su juramentación con el expresidente Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo.

“Con Julio Martínez Pozo me une una relación de amistad de muchos años. Lamento que no me haya contactado, lo que me hubiera permitido proveerle informaciones precisas sobre el tema en cuestión, tal como haré en este momento”, dijo.

“Representé al @CONEP_RD en el Consejo de @FonperRD en el periodo 2013-2017. Dicho Consejo está integrado por 8 miembros de los cuales 6 son representantes de instituciones públicas, privadas y sindicales”, tuiteó Paz.

“TODOS los miembros del consejo del @FonperRD durante el periodo 2012-2020 fueron invitados a una entrevista por parte de la Procuraduría en su proceso de investigación sobre las aprobaciones de dicha institución”, indicó el excandidato a senador.

“Comparecí a una única entrevista con una fiscal del PEPCA y lo expresado consta en acta levantada a tal efecto. Allí expresamos que la aprobación de los aspectos de interés del Ministerio Público no eran competencia del Consejo por lo cual no fueron conocidos por el mismo”, informó.

“De igual forma, se interesaron en algunos debates del consejo que constaban en las actas del mismo sobre los cuales nos limitamos a remitirlos a lo establecido por dichas actas. No se establecieron acuerdos de ningún tipo ni de produjeron nuevas entrevistas”.

“Ninguno de estos hechos afectaron mi participación en espacios partidarios. Hasta el último día estuve siendo convocado a reuniones internas y con sectores, y designado para representar a esa organización en los medios de comunicación”, contó Rafael Paz.

“Mi decisión de salir de dicha organización obedeció a razones estrictamente de visión política y fueron expuestas con suficiencia en mi video de renuncia y en varias cartas enviadas durante los meses anteriores”.

“Mis actuaciones siempre son de cara al sol y mi compromiso con la honestidad, la justicia y la transparencia han quedado de manifiesto en todas nuestras actuaciones. Algo si dejaré claro: lo que nunca traicionaré es la confianza del PUEBLO y mi compromiso con la PATRIA”. “Todo lo dicho aquí está debidamente documentado”.