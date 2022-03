El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reunirá esta semana para decidir el método que se utilizará en la elección de las nuevas autoridades que dirigirán la organización gobernante en los próximos cuatro años.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, reiteró este miércoles que si la actual dirección del partido mutila "el derecho al voto directo, secreto y universal", sería un golpe de estado a la militancia.

"Esos compañeros que se sintieron orgullosos en el 2018 de manera secreta y universal, ahora se atreve a quitarle el derecho a los militantes, al millón y medio de elegir y ser elegible. Por favor compañeros no se abajen tanto que se le van a ver los interiores, ¿porqué ustedes quieren hacer eso?", manifestó en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que si el presidente Abinader y el PRM, " y yo que soy fundador, si nos sintiéramos o creyéramos que llegamos al poder y sacamos al PLD por la gran fuerza del partido estuviéramos cometiéramos el error del siglo".

Alburquerque sostuvo que ningún otro partido hizo convención, solo el PRM, y que no es de ética cambiar la regla del juego en medio del proceso.

"Ahora nos van a decir que un grupo de funcionarios, asalariados bien pagados que se sienten orgullosos de estar en el poder, que creen que son los únicos que ganaron. El Estado tiene cerca de 10 mil funcionarios, entonces esa asamblea de delegados es para que vayan 600".

"Esto no lo va a saber nadie pero por favor compañeros no se abajen tanto que se le van a ver los interiores, ¿porqué ustedes quieren hacer eso?, que si lo hacen lo que están diciendo es que no se atreven a presentarte ante la militancia de su propio partido".

Dijo que están interviniendo para que no pase, porque sería un error que van a lamentar para el resto de su vida.

Al ser cuestionado que el PLD dice que el PRM tiene su candidato presidencial, Alburquerque dijo que ellos saben que no, que lo dicen para hacer sus candidatos.

"Nosotros decimos que tenemos una hoja de servicio que supera la del compañero Luis, él compitió contra Danilo y el Penco, es que la historia se repite, usted sabe lo que creerse que un millón de militantes que tiene el PRM de repente no tiene derecho, y que 600 o 700 funcionarios leales porque están cobrando grandes salarios después de haber excluido a la mayoría, después vienen a votar por la mayoría y decidirse por la mayoría·.

Asimismo expresó que varios compañeros incluyendo a Guido Gómez Mazara, están incurriendo a los tribunales en dado caso el comité ejecutivo no cambie la propuesta.

Agregó al ser cuestionado que si el presidente de la República está de acuerdo con la asamblea de delegados, dijo que él asistió a todas las reuniones para esa reforma, "lo mejor es pensar que el no está".