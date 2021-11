“Yo trasladaría el Ministerio de Defensa que no tiene que estar aquí cuidando a nadie, yo lo trasladaría para la frontera y si me preguntan y es un estado de guerra? No, es que ahí es que hay problema”, manifestó el exsenador.

SANTO DOMINGO.- “Nosotros debemos hacer todo lo bueno que podamos porque vamos a lucir muy mal haciendo algo mal, pero debemos sellar la frontera”, fue la recomendación hecha por el dirigente político del PRM, Ramón Alburquerque, al gobierno dominicano, al indicar que la crisis política y social que vive Haití, data de su independencia y que lamentablemente República Dominicana como nación no puede solucionarla.

“Yo trasladaría el Ministerio de Defensa que no tiene que estar aquí cuidando a nadie, yo lo trasladaría para la frontera y si me preguntan y es un estado de guerra? No, es que ahí es que hay problema”, manifestó el exsenador.

Indicó que la comunidad internacional debe tratar de buscar una solución a los conflictos en la vecina nación, porque el mundo entero sabe que a Haití “le robaron la riqueza, la posibilidad como nación independiente y la igualdad de las naciones” y por eso tienen que acudir en su ayuda.

Al referirse a las bandas criminales que perturban la seguridad de esa nación, señaló que por el momento no representan un peligro o amenaza bélica, ya que lo único que les interesa a esos grupos delincuenciales es robar.

“Esas bandas no tienen intenciones de guerra, las bandas lo que les interesa es robar”, puntualizó.

