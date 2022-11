Cabreja Gómez, mejor conocido como Angelo, era ficha clave en la adquisición de vehículos de motor del imputado Alexis Medina. Es titular de los nombres comerciales Angesca y Supliagropeco.

Santo Domingo.- El abogado Ramón Peralta, defensor de Fulvio Antonio Cabreja Gómez, involucrado en caso Antipulpo, pidió al tribunal que cite al presidente Luís Abinader como parte querellante.

"Si este tribunal entiende que no es necesaria la presencia de Abinader porque el Estado dominicano se encuentra debidamente representado por el MP, quién es la persona indicada por la norma de la Constitución y las leyes para representar al Estado dominicano en la justicia, si la parte querellante no presenta, no exhibe el poder de representación, que sea pronunciado el desestimiento tacito de la parte querellante por no tener poder especial para representar al presidente de RD y al Estado Dominicano", expresó Ramón peralta.

"La norma prevé que cuando no comparece no hay un mandato especial, entonces se pronuncia el desestimiento y es en estas conclusiones que vamos a concluir de la siguiente manera: que esté presente en esta audiciencia el presidente de la República, Luis Abinader, como parte querellante", añadió Peralta.

Mientras el Minsterio Público asegura que declaraciones de imputados en la audiencia de este lunes los involucra más en la operación Antipulpo.

Las empresas señaladas como parte del supuesto entramado encabezado por Alexis Medina para desviar fondos millonarios de la OISOE, el Ministerio de Salud y algunas Edes comenzaron este lunes la presentación de sus argumentos para tratar de impedir la apertura de juicio de fondo en su contra.

Cabreja Gómez, mejor conocido como Angelo, era ficha clave en la adquisición de vehículos de motor del imputado Alexis Medina. Es titular de los nombres comerciales Angesca y Supliagropeco.

Según el Ministerio Público, Cabreja realizó una alta inversión en diferentes negocios, lo cual no puede justificar de dónde procedía el dinero.