Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de Newton Pérez Feliz, el indigente, acusado de lanzar un bloque de concreto desde el peatonal de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez que mató a un joven conductor, la madrugada del domingo 11 de diciembre de 2022.

El imputado con el recurso buscaba que el tribunal, variara la prisión preventiva de tres meses, dictada en contra por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual cumple en el penal de La Victoria.

“Yo quiero decir que yo soy una persona que me identifico con la decencia. Disculpe, no tengo nada que ver con lo que se me está tratando de imputar”, aseguró el indigente Pérez Feliz, a quien la Corte de Apelación del Distrito Nacional le rechazó este jueves su solicitud de que se le varíe la coerción de prisión preventiva que se le impuso.

El imputado Pérez Feliz fue detenido en la misma 27 de Febrero, en las inmediaciones de la calle Doctor Delgado, sector Don Bosco.

La víctima es Joel Raphael Cabrera Espino, de 29 años, cuyo vehículo recibió el peñón en el cristal frontal la madrugada del domingo 11 de diciembre.