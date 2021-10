Aunque el doctor Terrero favoreció la eliminación de las restricciones a la movilidad, indicó que había que evaluar si era el momento.

SANTO DOMINGO.- Ante el levantamiento del Estado de Emergencia y con ello el toque de queda a partir del lunes, el infectólogo Clemente Terrero, explicó que el país puede registrar un aumento de casos de COVID-19, pero no significativo.

El doctor sugirió que para poder entrar a algunos lugares se comience a exigir la tarjeta de inoculación como se hace en otros países como Estados Unidos y dijo estar de acuerdo con que se diseñe un “pasaporte de vacunación”.

“Digo en algunos lugares porque la población también tiene su derecho…yo que me vacuné no puedo estar en riesgo porque otro no se haya vacunado, o sea, así como el otro tiene derecho a no vacunarse, yo también tengo un derecho de que el que no esté vacunado no me infecte, de manera que pienso que todas esas cosas tenemos que ponerlas en orden”expresó el doctor.

“En algún momento tenia que tomarse la decisión, había que tomarla porque no íbamos a seguir toda la vida confinados” apuntó el infectólogo.

Precisamente al preguntarle si era el momento para levantar las medidas de restricción ante el repunte de la pandemia, el también director de hospital Robert Reid Cabral, dijo que no se ha detenido a evaluar los indicadores del Coronavirus porque ha estado enfocado en otros temas propios del centro de salud.

“Sin embargo ya se tomó la decisión lo que hay que hacer ahora es darle seguimiento al comportamiento de la enfermedad y si pasa cualquier situación que veamos que se está saliendo de la normalidad entonces tomar medidas, eso se ha visto en otros países y es normal, sabíamos que iba a llegar el momento” indicó el galeno.

El infectólogo Terrero recomendó a la población continuar con el uso de mascarillas ya que de acuerdo al propio ministro de salud, Daniel Rivera, muchos han dejado a un lado el tapa boca.

“Porque nosotros podemos circular con mayor libertad en cualquier lugar si usamos la mascarilla, incluso podemos estar reunidos siempre y cuando usemos la mascarilla, lo que no reciéntalos es que se abandone el uso de mascarilla”

Ante el “leve” aumento de casos del virus y la reapertura presencial de la docencia, el galeno insistió en que es necesario vacunar a los niños mayores de 5 años ya que en ese segmento se puede producir un brote de importancia.

Por último indicó que las autoridades deben insistir en la inoculación de los adultos que hasta el momento no se van inmunizado contra el COVID-19.