SANTO DOMINGO.-La República Dominicana será sede por primera vez de la Serie de Conferencias de Ciudades de Latinoaméricanas desde este miércoles 12 de abril.

El presidente Luis Abinader participará con unas palabras durante la apertura de la actividad, así como la vicepresidenta Raquel Peña, además de la presidenta y CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal.

El evento se realizará en el hotel JW Marriott Santo Domingo, bajo el lema “Creando una nueva visión de inversión sostenible”, y contará con las palabras del presidente, Luis Abinader, así como de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, además de la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal.

En el primer segmento de la jornada titulado “Facilitando la inversión sostenible en sectores estratégicos”, Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Andrés Gluski, presidente y CEO de AES Corporation, y Rolando González-Bunster, Chairman y CEO, de InterEnergy Group, mostrarán sus perspectivas sobre la transformación del país, con énfasis en el ámbito industrial, de servicios y el sector energético, en un panel cuya moderadora será Gabriela Frías, de CNN en Español.

Asimismo, en el panel “Diversificando industrias, creando oportunidades para el desarrollo, e impulsando un clima para la innovación”, Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Andrew Martin, presidente en América Latina para Pfizer; José Fernández, director regional de Ventas, Salesforce, y Susan Segal, presidente y CEO, Americas Society/Council of the Americas, discutirán sobre cómo crear un clima atractivo para que empresas innovadoras puedan aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring, así como la posición de República Dominicana como hub logístico e innovador en la región.

En el último panel, denominado “Colaboración público-privada para oportunidades innovadoras que impulsen el desarrollo sostenible”, Samuel Pereyra Rojas, qdministrador del Banco de Reservas; José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo del Centro Cuesta Nacional (CCN); Antonio Silveira, gerente de Infraestructura y Transformación Digital, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina; Manuela Uribe, directora y gerente general del Caribe, Medtronic, hablarán sobre el esfuerzo público-privado para impulsar la inversión y empoderar el marco operacional para el crecimiento económico. También expondrán sobre infraestructura, transformación digital, transporte, dispositivos médicos y otras oportunidades puntuales, así como el financiamiento de proyectos, en un panel moderado por Mary Fernández, partner de Headrick Rizik Alvarez & Fernández.

En años recientes, el AS/COA ha visitado las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Medellín, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de Panamá, entre otros. Después de Santo Domingo, los siguientes eventos del 2023 se efectuarán en la Ciudad de México, Brasilia, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires.

Se recuerda que el Council of the Americas (COA) es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de Derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental, mientras que la Americas Society (AS) es una organización dedicada a la educación, el debate y el diálogo en las Américas.