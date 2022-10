En tanto, el padre de la fallecida manifestó que lo que está viviendo parece una historia de terror, donde un “personaje diabólico acabó con mi familia.

SANTO DOMINGO.- Fue recesado para el 31 de octubre, a las 9 de la mañana el juicio contra Janli Disla Batista, (Argenis), policía acusado de matar a la arquitecta Leslie Rosado en un confuso incidente en octubre del pasado año 2021 en Boca Chica.

“Se trata de una persecución de más de 3 kilómetros…donde en esa persecución, acompañado de un motorista, el señor Janli Disla Batista hizo varios disparos al vehículo en movimiento y cuando se detuvo pues rompió el cristal del conductor e hizo un disparo en el centro de la cabeza que termino con la vida de Leslie rosado”, dice el abogado de la defensa.

En tanto, el padre de la fallecida manifestó que lo que está viviendo parece una historia de terror, donde un “personaje diabólico acabó con mi familia.

“Esto que estoy viviendo parece una historia de terror, donde un personaje diabólico aparece en escena, en contra de mi familia y acaba con ellos”.

Definió a su hija como una persona “rellena de mucho talento y ese diabólico se dio el lujo de acabar con su vida.

“La suspensión fue pedida por el Ministerio Público en base de unos testigos que quieren presentar…nosotros tenemos una teoría desde un principio positiva. Hemos dicho como ocurrieron los hechos. No dijimos mi representado no lo cometió, pero no es la forma como el Ministerio Público quiero probarlo”, expresó Luis López, abogado del imputado.