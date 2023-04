Tanto Pepe Abreu como Rafael Alburquerque consideran que necesario examinar otra vía de la reforma de la seguridad social.

Por: Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- La propuesta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) de elevar de 60 a 65 años la edad para pensionarse despierta el rechazo de los diferentes sectores laborales, que por el contrario exigen la búsqueda de reformas al sistema de seguridad y pensiones.

Rafael “Pepe” Abreu calificó como un absurdo la propuesta, al considerar que la esperanza de vida de los dominicanos es de apenas 74 años, por lo que la edad de retiro no deber ser modificada ni un año adicional para que los trabajadores comiencen a recibir el dinero que han acumulado en las AFP.

Al hacer referencia a los conflictos que vive Francia por el aumento por decreto de dos años a la edad para la entrega de las jubilaciones, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical consideró el plan empresarial como un atentado y se opuso de manera tajante al intento de eliminar la cesantía.

“Ningunas de las dos cosas son factibles y aprovechar para decir que las rechazamos plenamente y que si los empresarios toman ese camino están encaminando el país por una senda peligrosa la estabilidad laboral”, agregó.

Resaltó que “es una propuesta que deben examinarla detenidamente y solo doy un ejemplo, no es lo mismo un juez trabajar más allá de los 69 años que un obrero que carga pacas en el muelle; ya a los 60 años es un hombre que no aguanta más no tiene fuerza para seguir trabajando”.

Mientras Alburquerque, experto en derecho laboral, advirtió que la propuesta afectaría directamente los trabajadores, por lo que pidió analizar otras opciones.

“Hay que estudiarlo, hay que plantearlo y para mí la mejor salida en este momento es poder reducir las ganancias excesivas que por la ley tiene la AFP y con eso ver si se puede mejorar el monto de la pensión de un trabajador”.

Para empleados de diferentes sectores, la edad de retiro es una conquista laboral que no debe ser modificada, ya que luego de cumplir una vida en el trabajo, la pensión apenas alcanza para algunos medicamentos.

Tanto Pepe Abreu como Rafael Alburquerque consideran que necesario examinar otra vía de la reforma de la seguridad social.