REDACCIÓN.- A propósito de que este miércoles se celebra el Día Mundial del Agua, y que el país está siendo afectado por la sequía, te contamos algunas recomendaciones para cuidar el preciado líquido.

1.- Control de agua en las tuberías

Verifique las llaves y tuberías regularmente para encontrar fugas y realizar reparaciones. Una fuga de agua puede tirar hasta 40 mil litros por día, un gran desperdicio.

2.- A la hora de darte un baño

Prepare un balde mientras te bañas para recoger agua fría mientras sale agua caliente. Puede usarlo para limpiar la casa, el automóvil, regar las plantas o dárselo a su mascota.

No tomes mucho tiempo bañándote. Tome una ducha corta y cierre el grifo mientras te enjabona o lava con champú.

No te afeites ni te laves los dientes en la ducha, además de tirar mucha agua estarás haciéndolo en el lugar incorrecto.

3.- Limpieza en la casa

Dale un buen uso a tus herramientas de limpieza. Solo usa una tina de agua, franela y una escoba para limpiar pisos, paredes y vidrio. No gastes agua en otros recipientes para limpiar.

Uso de productos amigables con el planeta. Usa productos de limpieza biodegradables para la limpieza general de la casa, los platos y la ropa. De este modo no se contaminan las aguas residuales.

Use el agua con jabón que utilizaste para limpiar en otras áreas como en lavadora para limpiar los inodoros, la terraza o el baño.

4.- Limpieza en fregaderos y lavabos

Cierre el agua cuando el jabón haga espuma y para evitar que se tire mientras enjabonas todo lo que lavaras.

No uses el agua para limpiar tu afeitadora. Al afeitarse, enjuaga y limpia el rastrillo o la afeitadora en un recipiente con agua, no tapes el lavabo y lo uses como recipiente, esto te hará gastar más agua.

No dejes el grifo abierto sin estar usando el agua. Cuando te laves los dientes, cierra la llave. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día.

5.- Al lavar la ropa

Remójala antes de lavarla. Sumerge la ropa en jabón para facilitar la eliminación de manchas y suciedad.

Guarda el agua que usaste para remojar. Si lavas la ropa en la lavandería, puedes reutilizar el agua enjuagada para la siguiente carga de ropa sucia.

El tallar a mano te ayudará a ahorrar agua. Talla la parte más sucia de la ropa a mano o con un cepillo para evitar segundos o terceros ciclos de lavado con tu ropa.

Usa el agua que quedó sucia en la lavadora para limpiar otras áreas de casa como pasillos y patios etc.