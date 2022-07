"Con el tema de los asesinatos muchos quedan ocultos porque los familiares se oponen a que digan públicamente cual es la orientación sexual y nosotros no vamos a sacar a nadie del closet".

SANTO DOMINGO.- El presidente del Voluntariado de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (GLBT), Yimbert Feliz Telemín, manifestó este miércoles que la red social Grindr, es tan peligrosa que te da la ubicación exacta de donde estás sin necesidad de enviar la misma, a propósito del asesinato del joven Frederick Pérez Ventura quien, según la Policía Nacional, conoció a sus verdugos a través de esa plataforma.

"Te ubica a 30, 40 metros, pies, pulgadas, de donde tu estés, tu puedes tener una persona al lado y te lo dice, fulano está al lado de ti y tu queda, en serio", expresó Feliz Telemín, entrevistado en el programa El Despertador.

Dijo que la red no te exige una fotografía tuya original, que no es necesario poner tu nombre oficial, y que además tu perfil establece si eres activo, pasivo, si das si recibe, o si eres o si eres versátil, "lo único bueno que tiene la App es que te pone una parte donde dice si vives con VIH, aunque muchos suelen mentir porque nadie va a decir si tienes VIH".

Agregó que la cantidad de fallecidos oficialmente es al menos dos en las últimas semanas y que les llegan denuncias semanalmente de atracos..."con el tema de los asesinatos muchos quedan ocultos porque los familiares se oponen a que digan públicamente cual es la orientación sexual y nosotros no vamos a sacar a nadie del closet".

"Pero oficialmente tenemos dos personas asesinadas y un sin número de atracos que se dan, y no se suelen denunciar por miedo".

Sobre la aplicación:

Dijo que lo que ha pasado en Grindr de los atracos, secuestros e incluso asesinato de la población de hombre gay y bisexuales no es nada nuevo.

"Lo que pasa es que se está dando a conocer y hacemos una voz de alarma de que tengan todas las precauciones habida y por haber, tiene más de 10 años, pero países como Estados Unidos y Alemania buscan prohibirla porque ponen en peligro la seguridad nacional de dicho países, Grindr es una red social de capital chino que suele robar datos personales".

Dijo que la aplicaron principalmente se ha dejado de usar por la peligrosidad de la misma y ha migrado personas no GLBT jóvenes de sectores pobres que lo utilizan para atracar.

"¿Por qué se va a la clandestinidad a tener relaciones vía esta aplicación?, bueno porque si tu eres un joven que vive con tu familia, tu familia te acepta a ti como hombre gay, pero no te acepta que tengas una pareja o que lleve a alguien a tu casa, si tu alquila una casa el dueño entiende que te alquila a ti pero tu no puedes llevar a alguien a tu casa que tu paga religiosamente, entonces estas personas tienen que buscar relaciones sexuales vía aplicación porque el estado tampoco te garantiza que tu no puedas vivir una vida liberalmente".

Al ser cuestionado de que hay mucha gente que se convierte en juez y dicen por la promiscuidad es que las personas con esa preferencia sexual se ponen en mucho riesgos, y que él dice que es por la discriminación respondió.

"Cuando hablan de promiscuidad solamente quieren hablar solo de los GLBT los heterosexuales también son promiscuo porque entonces no existiera tantos cabaret en el país, lugares de trabajo sexual y lo demás. El estado no te garantiza a ti que tu tenga una libertad como garantiza el artículo 43 de la Constitución".