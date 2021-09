Por su parte, padres de familia continúan llevando a sus hijos adolescentes a vacunarse ante el temor de un repunte de COVID-19 como consecuencia de la variante MU y por el regreso a las aulas.

SANTO DOMINGO.-El inicio de las clases presenciales es un “caldo de cultivo” para que los casos de coronavirus continúen en aumento, advierte el epidemiólogo Carlos Feliz, quien aseguró que el país está frente a un rebrote del virus y prevé que la población pasará diciembre encerrado por el aumento de los contagios.

Por su parte, padres de familia continúan llevando a sus hijos adolescentes a vacunarse ante el temor de un repunte de COVID-19 como consecuencia de la variante MU y por el regreso a las aulas.

Mientras las autoridades y algunos padres se mantienen optimistas con el regreso a clases, especialistas en salud consideran que será difícil mantener las medidas sanitarias y el distanciamiento físico en los centros educativos, por lo que los efectos negativos se verán en pocas semanas.

Aunque las autoridades habían pronosticado que se podría esperar un repunte de la pandemia en octubre, el epidemiólogo Carlos Feliz prevé que el país está frente al inicio de un rebrote ante el incremento de contagios por la eliminación del toque de queda en el Distrito nacional y la provincia La Altagracia.

“Que octubre ni octubre? nosotros empezamos ya con el rebrote, cómo se manifiesta eso? Con el aumento de los casos de la positividad porque tú no vas a esperar la cima, tú tienes que esperar el inicio y ya la tasa de positividad empiezan a aumentar, tu sabes porqué aquí no hay dos mil casos todos los días? Porque no hacen pruebas” , sostuvo el especialista.

Mientras, en los centros de vacunación la mayor demanda está en los adolescentes que regresarán a las aulas. La búsqueda de tercera dosis también sigue en aumento sobre todo por el temor de las variantes que circulan en el país como el caso de la colombiana identificada como MU.

A pesar de que Salud Pública ha asegurado que por el momento la contagiosa variante Delta no circula en el país, el doctor Feliz afirma que se podría encontrar en los lugares donde no se han hecho toma de muestras.

Especialistas insisten en la necesidad de que el Ministerio de Salud masifique la búsqueda de casos de COVID-19 para conocer la realidad de la circulación de variantes del virus sobre todo para identificar si está o no la Delta.