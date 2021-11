El también extitular de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), agregó que las experticias realizadas arrojaron que la causa de muerte del exsenador fue una hemorragia interna causada por un disparo en el pecho.

SANTO DOMINGO.- El exsenador Reinaldo Pared Pérez había externado su deseo de terminar con su vida, por lo que estaba recibiendo asistencia médica, reveló este lunes su hermano Sigfrino Pared Pérez.

“Nosotros pensábamos que él había superado esa situación y, lamentablemente, parece que no, que una serie de elementos que él no externaba lo llevaron a cometer esta desgracia”, indicó.

El también extitular de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), agregó que las experticias realizadas arrojaron que la causa de muerte del exsenador fue una hemorragia interna causada por un disparo en el pecho.

Dijo que no juzgaba a su hermano, puesto que “hay que estar dentro del ser humano para saber qué piensa, que situaciones incómodas podía tener en su vida y eso nosotros no podemos saberlo; yo siempre he dicho que las personas que hacen este tipo de acción lo piensan mucho y parece ser que él no quiso arrastrar a nadie en esa decisión”.

A Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez, quien padecía de cáncer en el esófago, lo sepultaron este domingo.