Llaman a observar las medidas de higiene y autocuidado para la prevención de esta y cualquier otra lesión cutánea.

SANTO DOMINGO.- Las autoridades de Salud reiteraron este miércoles que el aumento de casos de una afección cutánea, similar a la sarna, reportado en territorio haitiano ha estado presente en ese país por al menos tres años, por lo que no es una novedad.

En esta ocasión la información fue compartida por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, durante la rueda de prensa semanal del Ministerio para dar a conocer los datos epidemiológicos del COVID-19 y otros temas sanitarios de interés, como la vigilancia al brote de esta afección cutánea.

Por ello, la actividad contó con la presencia de Mariel Isa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, quien coincidió con esta perspectiva, al indicar que la infección es "una patología ampliamente conocida" y que la misma cuenta con un tratamiento efectivo.

Como principal medida de prevención ambos doctores resaltaron la importancia de mantener las medidas de higiene, como el lavado de manos y el baño frecuente, para evitar el contagio, pero "no todo proceso que cause prurito, o que cause picor en nuestra piel tiene que ver con sarna o tiene que ver con escabiasis", advirtió la dermatóloga.

En ese sentido, la titular del gremio de dermatólogos manifestó que "todos merecemos una atención de calidad, merecemos ser evaluados y merecemos tener una indicación de un médico que tenga la capacidad de hacerlo", al tiempo que llamó a la población a no automedicarse.

Asimismo, Eladio Pérez dijo que no es correcto ingerir un medicamento antes de padecer la enfermedad como medida de prvención, por lo que desaconsejó la autoadministración de invermectina, fármaco reservado para casos y pacientes determinados, aclaró.

Ante cualquier proceso o duda "acudan al centro de salud más cercano, para que pueda ser evaluado, se pueda hacer un diagnóstico correcto y se pueda administrar el tratamiento", fue la última recomendación para la población de parte de la Sociedad Dominicana de Dermatología ante los posibles contagios de sarcoptosis, que es lo mismo que la sarna y la escabiasis.