PROVINCIA PERAVIA.- En el municipio de Baní, a una hora de la ciudad de Santo Domingo, se encuentra la playa Los Almendros, un destino con un gran potencial turístico con el que las autoridades apuestan a relanzar el atractivo del pueblo sureño.

El camino que conduce a este paradisíaco lugar está rodeado de una hilera de árboles que le otorgan un carácter singular, al que le debe su nombre.

En el pasado, esta playa era considerada como santuario por los munícipes por su belleza inigualable, y aunque tuvo mejores tiempos, su magia todavía sigue viva.

“Es un lugar bastante atractivo y muy familiar que es un destino que buscamos mucho los banilejos para despejar, para traerle problemas y contárselos”

Aunque desde hace décadas el uso de este balneario está prohibido para los bañistas, sigue siendo muy popular entre los habitantes del pueblo sureño, que no pierden la esperanza de que algún día se convierta en un referente turístico.

“Siempre venimos por aquí con la familia y a comernos unos cocos aquí tranquilos, a despejar la mente y todo eso”

A pesar de sus condiciones actuales, la playa sirve de sustento para familias de la zona, que comercializan diversos productos entre los visitantes.

Mientras algunos se deleitan con un pescado frito o un refrescante coco de agua, hay osados que, incluso, se dan su chapuzón cuando nadie los vigila.

“El que viene a Baní y no ha comido mango banilejo o no viene dónde milito la salsa, no ha comido mango ni ha comido comida natural. Está viniendo mucha gente”

En agosto del pasado año, el presidente Abinader dispuso la construcción de un mirador peatonal en esta playa que contará con casetas de ventas, vestidores, parqueos y otros espacios.

La iniciativa apuesta a dinamizar el turismo post pandemia en la provincia, impulsar la economía local y la generación de empleos.

El proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo de Peravia, según informó en agosto de 2021 el presidente Luis Abinader, y que incluye además la reparación de las Unidades de Atención Primaria, la reconstrucción de escuelas, así como de aceras y contenes, entre otras.

“El clima está muy ambiental para uno venir a pasar la tarde, pero le falta un poco de condición a la playa, está muy descuidada”

Los trabajos de construcción del mirador peatonal estarán a cargo del Ministerio de Turismo junto a la Alcaldía de Baní.

Aún no se ha establecido la fecha en que iniciará la esperada intervención en esta joya del sur.