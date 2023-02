A la protesta pacífica se presentaron miembros de la Policía Nacional.

Santo Domingo.- La escasez de agua que desde hace más de cuatro meses mantiene desesperados a los residentes de varios sectores de Los Alcarrizos no sólo les dificulta la higiene y actividades diarias, sino que los obliga a destinar una parte de sus presupuestos en la compra de camiones cisterna, sin que sus reclamos tengan respuesta de las autoridades. Por esa razón, salieron a protestar.

Para María Estela Pujols, quien se dedica a labores domésticas y padece de hernias en la columna, realizar sus actividades cotidianas como bañarse y lavar su ropa resulta una proeza costosa.

“Yo soy de las personas que lavo semanal y ahora tengo que durar 15 y 20 días sin lavar dando 100 pesos y depende, porque si es un taque son 100 pero las cubetas son 75 y 25 y 30 por cada cubeta también y un tinaco me cobra 500 y 700 pesos. Para fregar hay que dejar que se apilen los tres trastes de la comida, expresó, María Pujols, residente en Los Alcarrizos.

De igual forma Ángel Terrero, también residente en Los Alcarrizos dijo, “La señora mía me botó porque duré dos días sin bañarme, me botó me voy de aquí me duele decirles pero me botó”.

Los vecinos de Pujols en el sector La Mercedes dicen que su única opción para acceder al líquido es comprar camiones cisterna cuyo costo es de RD$ 1,700 pesos. Pero desconfían de su pureza e higiene, por lo que temen eventuales brotes enfermedades.

Otros sectores afectados son Sávica y 24 de Abril, cuyos residentes aseguran que una comisión de la Junta de Vecinos se ha dirigido en varias ocasiones a la CAASD.

“La gente de la CAASD vienen y ven el problema, lo observan y se van y nada se resuelve continuamos en la misma situación”, aseguró Melisa Méndez, residente de Los Alcarrizos.

Los residentes pidieron además la reparación de algunas de sus tuberías, las cuales se encuentran deterioradas desde hace años.