SANTO DOMINGO.- De las más de 20 personas físicas y jurídicas investigadas por la PEPCA por supuestamente recibir pagos por las expropiaciaones, dos obutivieron el 60 por ciento de las cesiones de crédito, según el reporte de la Contraloría.

BTX Dominicana SRL obtuvo más de cuatro mil 472 millones de pesos, lo que representa el 42 por ciento del total.

Mientras Axionova Group SRL obtuvo má de dos mil 24 mllones de pesos, equivalente al 20 por ciento.

Ambas empresa fueron credas con un capital de 100 mil pesos cada una. BTX Dminicana fue constituicda en 2016, mientras Axionova Group, en 2015. Y según datos de la Cámara de Comerció y Producción de Santo Domingo, las dos furon disueltas el 17 de agosto del 2020, justo un día depués de concluido el gobieron pasado.

La discolución de ambas compañías fue firmada por su accionista mayoritario, Luis Antonio Peguero Cabrera.

Aunque las dos compañías tenían dirección en la Torre RS-Bella Vista, fueron constituidas desde una ofician ubicada en Plaza Naco, donde el otro acconista Amauris Peguero Cabrera dijo desconcer los nombres de esas empresas.

También aseguro que no conoce a Álvaro Jiménez Crisóstomo, quien a según la PEPCA fue el representante de BTX Dominicana y Axionova en las notificaciones de cesiones de crédito:

“Me sorprende porque yo nunca he estado en empresas, ni he estado; y escuhar eso ahora me sorprende.”

Otras empresas receptoras de recursos como pagos pertenecen al abogado Angel Lokward y a su hijo Angel Lokward Mella. El primero afirmó que el Ministerio Público utilizó documentos falsos de la Contraloría.

Este lunes la Contraloría depositó ante el Tribunal Superior Administrativo una rectificación de escrito de defensa en la que confirma que sí envió la documentación al magistrado Wilson Camacho pero que la misma es de mero trámite que debía ser confidencial.