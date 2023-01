El encargado de comunicaciones del centro médico, David Salvador, informó a Noticias SIN que las autoridades investiguen el caso.

SANTO DOMINGO.- Una mujer denunció que su bebé recién nacida fue supuestamente robada este sábado de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina en Santo Domingo Este.

Geraly Payano, de 20 años, asegura que el hecho se produjo casi a la una de la madrugada. Dijo, además, que encargados del centro médico le indicaron que las cámaras de seguridad están defectuosas, pero que personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 trabajan en la problemática.

La joven narró que “entro una enfermera y preguntó si a los niños le habían tomado la temperatura y dije que no, y ella se acercó y se la tomó a un niño y a mi hija que estaba ahí y dijo me voy a llevar a la tuya porque tiene la fiebre más alta, eso es cosa de 5 minutos.

Sin embargo, nunca imaginó que no le regresarían a su criatura. Dijo que a la 1:00 de la madrugada de este sábado avisé que la niña no aparecía, llamé a mis familiares y me decían que no podían entrar.

Mientras, el encargado de comunicaciones del centro médico, David Salvador, informó a Noticias SIN que las autoridades investiguen el caso.