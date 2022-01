El ministro de Educación advirtió que no permitirá que nadie afecte su nombre ni el de su familia. "Su perspectiva de solución parece ser dañarme, para que todo siga como antes. He guardado silencio estoico hasta hoy, pero ya no más".

Santo Domingo.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, rechazó este lunes que familiares o allegados a él sean suplidores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), entidad que se encuentra en el ojo del huracán tras supuestas irregularidades.

A través de su cuenta de Twitter, Fulcar desmintió que su esposa, hijos, hermanos, tíos, sobrinos o cuñados estén supliendo el almuerzo escolar en los planteles escolares mediante el Inabie.

"Ante la evidente, persistente e injusta campaña tramada y puesta en marcha contra nosotros, y por respeto a la sociedad dominicana, a mi nombre y a mi familia, quiero afirmar, claramente y firmemente, lo siguiente: Mi nombre es Roberto Fulcar Encarnación, cédula de Identidad y Electoral N0. 001-0234062-7, ahora ministro de educación (cargo pasajero). Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni mis sobrinos, cuñados o primos son suplidores del INABIE, ni del MINERD”, indicó el funcionario, respondiendo a señalamientos que supuestamente personas allegadas al ministro de Educación están supliendo a la entidad.

El titular del Minerd precisó que el Inabie tiene total independencia administrativa y financiera de la entidad reguladora de la educación preuniversitaria de la República Dominicana, por lo que él, como ministro y ese organismo, no escogen ni las cocinas ni los suplidores del almuerzo escolar.

“El INABIE depende, en políticas educativas y de gestión general de bienestar a los estudiantes, del MINERD; pero goza de independencia administrativa y financiera. La gestión en estos ámbitos no depende del MINERD, no escogemos cocinas, suplidores, nada del INABIE”, reiteró.

El funcionario aseguró que hay intereses relacionados con negocios, "con aspiraciones a dirigir o controlar la gestión o las operaciones administrativas del MINERD (que respeto), no perdonan la instauración de una práctica participativa, ética, eficiente y transparente".

El ministro de Educación advirtió que no permitirá que nadie afecte su nombre ni el de su familia. "Su perspectiva de solución parece ser dañarme, para que todo siga como antes. He guardado silencio estoico hasta hoy, pero ya no más".

"No aceptaré que dañen o jueguen a ensuciar mi nombre, el de mi familia, mi historia ni los ideales que nos guían, sólo por no aceptar asociarnos a lo que no concuerda con mis valores", agregó el funcionario en la red social.

Roberto Fulcar dijo además, que está "impulsando una visión, un modelo, una propuesta para transformar la educación de mi país. A quienes no lo compartan, les invito a que conversemos racional y respetuosamente, pero no aceptaré ataques infundados a mi nombre, mi historia, mis ideas, mi familia ni mi equipo”.